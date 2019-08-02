2 августа 16 часов: уровни воды в реках Амурской области

Фото: Амур.инфо

2 августа в Амурской области гребень паводка по реке Зее проходит на участке Белогорье – Благовещенск. К 12:00 уровень воды в реке в районе Белогорья составил 765 сантиметров, в районе Благовещенска – 552 сантиметра

3-4 августа прогнозируется спад воды. При прохождении паводковой волны на участке Белогорье – Благовещенск подтопление жилых домов прогнозируется в Белогорье. Уровни воды на 12:00 2 августа Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки Пойма НГЯ* ОГЯ* Дата Ожидаемые уровни Уровень 2013 Уровень 2019 Амур Игнашино 8:00 136 +2 Амур Джалинда 8:00 204 -6 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 209 -8 600 700 800 683 Амур Кумара 8:00 268 +3 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 279 -16 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 507 +9 510 700 800 03.08 490-470 822 Амур Гродеково 8:00 830 +11 730 1050 1100 03.08 800-820 1144 Амур Константиновка 8:00 637 12:00 639 +8 +2 за 4 ч 500 700 950 03.08 04.08 650 620-630 924 Амур Поярково 8:00 575 +15 580 650 750 03.08 04.08 585 550-570 833 Амур Иннокентьевка 8:00 818 12:00 819 +9 +1 за 4 ч 640 850 930 03.08 830 1083 Зея Мазаново 8:00 473 -94 450 550 620 03.08 707 731 Зея Суражевка 8:00 694 -56 500 650 700 03.08 812 778 Зея Малая Сазанка 8:00 979 16:00 957 -31 -22 за 8 ч 780 900 970 03.08 1052 1015 Зея Белогорье 8:00 764 16:00 767 +17 +3 за 8 ч 560 660 730 02.08 03.08 780 730-750 819 Зея Благовещенск 8:00 550 12:00 552 +12 +2 за 4 ч 450 600 720 02.08 03.08 570 530-550 819 Томь Воскресеновка 8:00 606 16:00 604 -8 -2 за 8 ч 500 - - Томь Белогорск 8:00 429 16:00 423 -12 -6 за 8 ч 300 350 400 03.08 спад 444 Томь Светиловка 8:00 741 16:00 732 +15 -9 за 8 ч Селемджа Экимчан 8:00 45 +5 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 126 +1 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 460 16:00 440 -40 -20 за 8 ч 450 650 700 656 805 Селемджа Богословка 8:00 560 12:00 554 -80 -6 за 4 ч 580 600 700 747 937 Бысса Февральск 8:00 293 -17 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 294 +9 480 - - Пр.Уркан Ивановка 8:00 321 -12 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 382 -4 500 650 800 Архара Аркадьевка 8:00 298 12:00 303 +78 +5 за 4 ч 220 350 500 Завитая Михайловка 8:00 298 12:00 290 +23 -8 за 4 ч 180 300 350 * НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление **ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#наводнение #происшествия

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Нина Гвоздкова