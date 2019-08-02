Российско-китайский концерт и лекция с показательными выступлениями: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске состоится лекция с показательными выступлениями «Одежда и вооружение служилых людей XVII века», а также концерт российско-китайской дружбы. В горпарке сотрудники библиотеки проведут спортивный баттл. А в «Аллюре» пройдет чемпионат и первенство по конному спорту.

Суббота, 3 августа

Дом ремесел в 10:15 приглашает на мастер-класс в технике бисероплетения. Необходима предварительная запись.

В 11:00 в ГДК начнется мастер-класс от куратора открытого Дальневосточного фестиваля детских любительских фильмов «КинАмурчик».

Также в 11:00 состоятся открытые соревнования города Благовещенска – чемпионат и первенство по конному спорту. Их проведут на территории конноспортивного клуба «Аллюр».

В 16:00 начнется лекция с показательными выступлениями «Одежда и вооружение служилых людей XVII века». Мероприятие пройдет в Амурском областном краеведческом музее. Лектор – Игорь Пахомов, представитель Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России», специалист по истории и исторической реконструкции XVII века. В мероприятии примут участие реконструкторы и историки из Благовещенска, Хабаровска и Москвы. Предполагаются показательные выступления реконструкторов с демонстрацией одежды и вооружения.

В 18:00 в Городском парке культуры и отдыха на волейбольной площадке можно будет сразиться с сотрудниками «Чеховки» в спортивном баттле по волейболу, а также пообщаться с работниками молодежной библиотеки.

На территории Общественно-культурного центра в 19:00 состоится концерт «Летний вернисаж». В программе прозвучат популярные песни и произведения в исполнении гитаристов музыкальной школы «От До до Си», скрипачки Полины Сапрыкиной, вокалистки Валентины Щебеньковой, юной исполнительницы Елизаветы Ефремовой, солистки школы «МузПроСвет» Елены Саяпиной, выпускниц АКИиК Клары Мухамедьяновой и Инны Казарян. Также зрители увидят танцевальные номера в исполнении учениц школы восточного танца «Джаянти» и студии танца «Траффик».

В рамках «Культурного города» с 18:00 до 20:00 пройдут мероприятия на набережной Амура. У Триумфальной арки пройдет открытая тренировка спортсменов киокушинкай карате, а также информационная акция о праздновании дня рождения Дома ремесел. У ротонды в субботний вечер состоится концерт танцевальной организации УКИС «ЭйБиСи». Помимо этого, на набережной реки Амур будет организована промоакция от праздничного агентства «Звездный Носорог».

Воскресенье, 4 августа

Дом ремесел проведет мастер-класс в технике бисероплетения и мастер-класс по народной кукле. Начало в 10:15. Необходима предварительная запись.

Мероприятие, посвященное Дню Воздушно-десантных войск, проведут в парке Дружбы. Начало в 17:00. В концертной программе запланировано участие Елены Саяпиной, Лизы Ефремовой, Клары Мухамедьяновой, Полины Сапрыкиной, Инны Казарян, Валентины Щебеньковой, студия танца «Траффик» и школы восточного танца «Джаянти».

В 18:00 Амурский областной дом народного творчества приглашает на концерт российско-китайской дружбы. На нем выступят гости из провинции Гуандун: художественный ансамбль радио и телевидения города Сыхуэй. Российскую часть программы представит Амурский народный хор, вокальный ансамбль «Акварель», театр огня «Одержимые». Концерт будет организован под открытым небом, в сквере АОДНТ.

В рамках «Культурного города на набережной» с 18:00 до 20:00 у бронекатера муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска организует для горожан «Читающий бульвар». У Триумфальной арки творческая молодежь представит традиционное танцевальное шоу Jam Session. У ротонды выступит школа восточного танца «АДАРА», а также солисты Нина Костюнина и Сергей Яковлев.

На главной площади города участники оздоровительного клуба «Танцы для здоровья» научат всех желающих танцевать кадриль. Там пройдет открытый мастер-класс. Общий городской танец станет первым этапом проекта фестиваля «Семейная кадриль на Амуре», который завершится 17 августа на стадионе «Амур» с участием танцевальных команд Амурской области и Китая. Мероприятие пройдет 4 августа с 11:00 до 14:00 на площади Ленина.

С расписанием киносеансов в местных кинотеатрах можно ознакомиться в разделе «Афиша».