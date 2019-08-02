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сегодня, 17:49 5

В Хабаровском крае 80-летняя серийная убийца трех человек пойдет под суд

В Хабаровском крае 80-летняя серийная убийца трех человек пойдет под суд
Фото: www.hab.kp.ru, Борис Кокурин

Следственный комитет (СК) по Хабаровскому краю завершил расследование и направил в прокуратуру обвинительное заключение по делу 80-летней жительницы поселка Березовка. Ее обвиняют в убийстве двух взрослых и ребенка и надругательстве над их телами.

1 августа об этом сообщил на пресс-конференции руководитель СК Евгений Долгалев.

30 января 2019 года на улице в поселке на помойке были обнаружены фрагменты тела 52-летнего мужчины, снимавшего комнату у подозреваемой. Он работал в поселке дворником. Она дала признательные показания.

В ходе расследования стало известно еще про два убийства.

В 2005 году из-за незначительного конфликта обвиняемая убила топором 8-летнюю девочку, жившую с ней в одном доме, за то, что та «постоянно мешала ей играми и беготней». В марте 2013 года также топором она убила 77-летнюю знакомую, временно жившую в ее квартире, так как свою она продала. Причина убийства – та «вела себя надменно».

Экспертиза признала женщину вменяемой, то есть понимала, что делает, сообщают «Известия».

«Московский комсомолец» сообщал, что женщина раньше работала в Березовке на свиноферме и одним метким ударом забивала свиней. Удар у нее был поставлен хорошо, поэтому ее нередко приглашали в ближайшие села, если требовалось быстро забить скотину. К тому же, женщина не отличалась сентиментальностью и к процессу подходила хладнокровно.

Старуха с февраля находилась в хабаровском СИЗО № 1.

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • Мандрагора

    Мандрагора
    23 минуты назад

    Странно, что не нашли психических отклонений...

  • Dgorg

    Dgorg
    22 минуты назад

    Мандрагора, читайте статью внимательно.

  • Dgorg

    Dgorg
    22 минуты назад

    Мандрагора, читайте статью внимательно.

  • Мандрагора

    Мандрагора
    15 минут назад

    Dgorg

    Мандрагора, читайте статью внимательно.



    В чем заключается моя невнимательность?

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