В Хабаровском крае 80-летняя серийная убийца трех человек пойдет под суд

1 августа об этом сообщил на пресс-конференции руководитель СК Евгений Долгалев.

30 января 2019 года на улице в поселке на помойке были обнаружены фрагменты тела 52-летнего мужчины, снимавшего комнату у подозреваемой. Он работал в поселке дворником. Она дала признательные показания.

В ходе расследования стало известно еще про два убийства.

В 2005 году из-за незначительного конфликта обвиняемая убила топором 8-летнюю девочку, жившую с ней в одном доме, за то, что та «постоянно мешала ей играми и беготней». В марте 2013 года также топором она убила 77-летнюю знакомую, временно жившую в ее квартире, так как свою она продала. Причина убийства – та «вела себя надменно».

Экспертиза признала женщину вменяемой, то есть понимала, что делает, сообщают «Известия».

«Московский комсомолец» сообщал, что женщина раньше работала в Березовке на свиноферме и одним метким ударом забивала свиней. Удар у нее был поставлен хорошо, поэтому ее нередко приглашали в ближайшие села, если требовалось быстро забить скотину. К тому же, женщина не отличалась сентиментальностью и к процессу подходила хладнокровно.

Старуха с февраля находилась в хабаровском СИЗО № 1.