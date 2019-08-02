Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:00 1

В Мазановском районе увеличено число энергетиков для устранения последствий паводка

В Мазановском районе увеличено число энергетиков для устранения последствий паводка
Фото: управление информационной политики АО «ДРСК»

В Приамурье энергетики разработали резервную схему электроснабжения шести сел в Мазановском районе – Угловое, Богословка, Козловка, Ульма, Абайкан и Новороссийка, попавших в зону наводнения. В настоящий момент энергетики проводят работы по подключению потребителей.

1 августа ввели в работу три трансформаторные подстанции в селе Угловое, теперь продолжаются аварийно-восстановительные работы в этом селе и на подстанции 35/10 кВ «Угловая». Оборудование отмывают, очищают, сушат. Территорию подстанции очистили от мусора, принесенного водой. Подключены трансформаторные подстанции в селах Козловка и Ульма, работы по подключению ведутся в Богословке. Одновременно идет осмотр линии электропередачи, поставляющей электроэнергию в Новороссийку.

«В Мазановский район дополнительно командирован персонал и техника для проведения аварийно-восстановительных работ и скорейшего восстановления электроснабжения в подтопленных селах. 32 человека работают на подстанции «Угловая», в близлежащих селах, им в помощь выделено 8 единиц техники и обеспечены условия для проживания непосредственно на месте проведения работ. Объем АВР значительный, надо ввести в работу все пострадавшее от паводка оборудование, провести разъяснительную работу с населением по электробезопасности и подключить каждый дом», – рассказал главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

На 13:00 2 августа были все еще подтоплены 80 воздушных линий электропередачи – 2 908 опор стояли в воде. Всего без электроснабжения из-за наводнения остаются 5 сел, в 5 населенных пунктах оно частично восстановлено. Не везде ушла вода, поэтому для обеспечения безопасности населения оборудование там не подключают, сообщают в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

Энергетики напоминают, что нельзя приближаться и прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП. При обнаружении оборванных проводов просят сообщить по телефону горячей линии АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

Просмотров всего: 68

#наводнение #энергетика

распечатать


Наводнение 2019

2 августа 16 часов: уровни воды в реках Амурской области
Наводнение 2019

3-4 августа прогнозируется спад воды на участке Белогорье – Благовещенск
Общество

Приток воды в водохранилище Зейской ГЭС продолжает снижаться
Наводнение 2019 2

Власти Тындинского района перечислят подтопленцам зарплату
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Уйпешт Дожа

    Уйпешт Дожа
    1 час назад

    интересно куда мазановский Пивень делся?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь