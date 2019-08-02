В Мазановском районе увеличено число энергетиков для устранения последствий паводка

В Приамурье энергетики разработали резервную схему электроснабжения шести сел в Мазановском районе – Угловое, Богословка, Козловка, Ульма, Абайкан и Новороссийка, попавших в зону наводнения. В настоящий момент энергетики проводят работы по подключению потребителей.

1 августа ввели в работу три трансформаторные подстанции в селе Угловое, теперь продолжаются аварийно-восстановительные работы в этом селе и на подстанции 35/10 кВ «Угловая». Оборудование отмывают, очищают, сушат. Территорию подстанции очистили от мусора, принесенного водой. Подключены трансформаторные подстанции в селах Козловка и Ульма, работы по подключению ведутся в Богословке. Одновременно идет осмотр линии электропередачи, поставляющей электроэнергию в Новороссийку.

«В Мазановский район дополнительно командирован персонал и техника для проведения аварийно-восстановительных работ и скорейшего восстановления электроснабжения в подтопленных селах. 32 человека работают на подстанции «Угловая», в близлежащих селах, им в помощь выделено 8 единиц техники и обеспечены условия для проживания непосредственно на месте проведения работ. Объем АВР значительный, надо ввести в работу все пострадавшее от паводка оборудование, провести разъяснительную работу с населением по электробезопасности и подключить каждый дом», – рассказал главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

На 13:00 2 августа были все еще подтоплены 80 воздушных линий электропередачи – 2 908 опор стояли в воде. Всего без электроснабжения из-за наводнения остаются 5 сел, в 5 населенных пунктах оно частично восстановлено. Не везде ушла вода, поэтому для обеспечения безопасности населения оборудование там не подключают, сообщают в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

Энергетики напоминают, что нельзя приближаться и прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП. При обнаружении оборванных проводов просят сообщить по телефону горячей линии АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.