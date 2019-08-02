Парень создал эпичный профиль в Tinder и завоевал сердца сотен девушек

Парень создал в Tinder фейковый аккаунт вымышленного «Билла – мастера на все руки», который никто не смог обойти стороной. После публикации профиля парню постоянно стали поступать заявки на встречи.

Дэнни Спирс решил создать аккаунт, чтобы высмеять людей, которые при знакомстве сразу пишут список требований к партнеру. В описании профиля он указал, что ему 69 лет и он является мастером на все руки.

Чтобы превратить себя в пожилого мужчину, Дэнни использовал русскую программу FaceApp.

«Мы просто хотели дать людям возможность посмеяться над глупыми батиными шутками. Я "Тиндером" не пользуюсь, поэтому решил, что было бы забавно потроллить там кого-нибудь», – цитирует парня Life.

Но, несмотря на всю чудаковатость Билла, ему всё равно писали. Например, одна из сотни кандидаток отметила: «А вы чертовски сексуальны!» На это у Билла нашлось своё мнение.

«Послушай, Трэйси, я тебе не сексуальный объект, которым ты сможешь хвастаться своим друзьям. Если ты не сможешь мне готовить, то даже не пытайся подкатывать ко мне. Я чту традиции. Кстати, как насчёт макарон с сыром?» – написал парень.

Сейчас чат парня завален сотнями сообщений от девушек и женщин разных возрастов. В шуточной форме он отвечаем всем любителям познакомиться.