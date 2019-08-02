В микрорайоне и 800-м квартале Благовещенска установят новые светофоры

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Новые электронные регулировщики появятся в микрорайоне и 800-м квартале Благовещенска. Их установка осуществляется в рамках нацпроекта ««Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Уже установлены светофоры на перекрёстках Воронкова – Кантемирова, Воронкова – Студенческая и в районе домов № 116-120 на улице Текстильной. Сейчас они работают в тестовом режиме. Также светофорный объект в этом году заработает в районе дома № 17 по улице Муравьева-Амурского.

Как отмечают специалисты, именно на этих перекрестках жители просили поставить электронные регулировщики. Указанные городские магистрали – одни из самых оживленных в городе, они считаются аварийно-опасными, и у автомобилистов и пешеходов возникали сложности при пересечении улиц.

Кроме того, в этом году несколько городских светофоров модернизируют. На участках улиц Лазо от Амурской до Горького и Театральной от Октябрьской до Вокзальной будут заменены электронные регулировщики, часть из которых установят на консолях, сообщает пресс-служба городской администрации.