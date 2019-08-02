На школьной ярмарке в Благовещенске покупателей стало меньше из-за наводнения

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В Благовещенске открылись школьные ярмарки. С 27 июля детскую школьную форму, обувь, канцелярию, рюкзаки и другие необходимые для школы предметы продают около крупных торговых центров «Большой», «Бурхан», «Каньон» и рядом с Амурской ярмаркой.

Рядом с Амурской ярмаркой расположились всего две палатки ­– с канцелярией и школьной формой. Продавцы говорят, раньше эта точка пользовалась большей популярностью. По их мнению, торговцы съехали из-за высокой цены на аренду.

«Дети сейчас очень капризные, родителям надо выбирать то, что нравится детям. Раньше как было, зашел – одну форму взял и пошел. А сейчас они стоят и выпендриваются», – рассказала продавец палатки. По ее словам, самый бюджетный вариант, куда входят пара блузок, брюки, юбка и сарафан, будет стоить до 6 000 рублей.

«Просто вот купить блузку, на сменку еще блузку, юбку, штаны, максимум – 5-6 тысяч выходит. Еще и качество надо смотреть», – добавила девушка.

Семья Зубенко, которая в районе «Большого» одевает к 1 сентября свою первоклассницу, рассчитывает уложиться в 10 000 рублей. Всего в семье 4 детей.

«Мы купили сарафан за 1 600, блузку – за 1 400, рюкзак обошелся в 1 800. Если в десятку уложимся, то хорошо. Еще мы туфли не покупали, они около 1 300 стоит, как нам сказали. Еще нужен спортивный костюм, кроссовки, тетради, карандаши. Вряд ли, наверное, уложимся», – подсчитывает семья.

«Не у китайцев покупать стараемся. Берем получше вещи, чтобы не на один раз было, чтобы носить можно было подольше. На первое сентября всегда покупаем свеженькое, всегда новенькое. Вот и ходим по школьным рынкам и базарам», – рассказала Людмила Зубенко.

Владимир, продавец в палатке со спортивной одеждой, говорит, что покупателей по сравнению с прошлым годом пока меньше. Это он связывает с пришедшей в Приамурье большой водой: многие обычно приезжают из районов, чтобы подготовить детей к школе.

«В этом году из-за наводнения наверное, будут попозже ходить. Видать, не могут выехать. Там проблемы другие, в деревнях, селах. И городские приходят, но сейчас еще рано. Я думаю, что мальчик обойдется, примерно, в 15-20 тысяч, это вся одежда с канцелярией. Девочка – в 20-25 тысяч», – поделился продавец.

Каждый год из Бурейского района на благовещенскую школьную ярмарку приезжает Наталья Рассоха с детьми. По словам женщины, в ее поселке выбор школьных товаров ограничен. В городе ассортимент широкий, поэтому женщина старается выбрать что-то подешевле, но не в ущерб качеству.

«Дорого, конечно, особенно если двое детей. Сколько выйдет, пока не считали: только форма на девочку – 2 500, без фартуков, а еще туфли. По качеству выбираем и по фасону, сильно дешевое не берем. Нужно, чтобы качественно было, чтобы материал был соответствующий – в школе бывает жарко», – сообщила Наталья.

В торговых рядах выложен широкий ассортимент школьной формы, спортивной одежды, обуви, чулочно-носочных изделий, канцелярских товаров, школьных письменных принадлежностей, учебной и справочной литературы, сумок и ранцев. Продавцы стараются ориентироваться на вкус покупателей, учитывать модные тенденции.

«Сейчас очень любят, чтобы брючки были зауженными, рубашки приталенными, и обязательно чтобы были гладкие или чтобы с запонками», – рассказала продавец Маргарита.

«У каждого по-разному. У меня на дочку девяти лет уходит 30 тысяч, смотря кто как одевает. У нас, например, нога большая – 35 размер, к тому же надо как минимум 3 рубашки, один сарафан, одно платье, нарядное что-то надо, украшения, прически. На девочку выходит много», – подытожила Маргарита.

31 августа завершат работу ярмарки около «Бурхана», «Каньона» и Амурской ярмарки. Торговые палатки у «Большого», ждут покупателей до 1 сентября включительно, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.