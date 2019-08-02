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Пресвятая Богородица, спаси: амурские прихожане помолились о заступничестве Божией Матери

Пресвятая Богородица, спаси: амурские прихожане помолились о заступничестве Божией Матери

Впервые колонна прихожан прошагала от Благовещенского кафедрального собора к месту возрождения главного собора на набережной Амура. Там перед Албазинской иконой верующие совершили молебное пение о процветании Амурского края и Благовещенска

Крестный ход провели по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. «Сегодня большинство жителей нашего города и области поддержали идею восстановления Кафедрального собора на берегу Амура. Много лет эта святыня украшала наш город. И сегодня мы имеем честь стоять на том самом историческом месте. Именно здесь наши деды в 1900 году молились, прося помощи и защиты Богородицы. И они и неприятель видели Божию Матерь, Женщину в белом, с младенцем на руках, которая защищала город, и ни один снаряд не причинил разрушений,» – такие слова архиеписком Лукиан адресовал прихожанам.

Особым участником крестного хода стал архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. «Видимое явление Богородицы было не случайным. Преблагословенная Дева незримо находилась на Амурской земле и защищала первопоселенцев этого края, которые осваивали и облагораживали эти земли, молились о ней. А в тот момент, когда людям нужно было особое укрепление, Богоматерь явилась и заствидетельствовала свое присутствие», – обратился к амурчанам биробиджанский архиепископ.

Крестный ход проводят традиционно в честь праздника Албазинской иконы Божьей Матери «Слово плоть бысть». По информации Благовещенской епархии, эта икона самая почитаемая на Дальнем Востоке. В праздник прихожане вспоминают события более чем вековой давности. Когда летом 1900 года Благовещенск подвергся обстрелу со стороны Китая. И по легенде от обстрела собор на набережной Амура и сам города защитила белая женщина с младенцем на руках - такое видение являлось противнику.

Своё название икона, которой не менее 4 веков, получила от крепости Албазин. Название «Слово плоть бысть» означает «слово стало плотью». В советское время святыня хранилась в Амурском краеведческом музее. 22 года назад икона вернулась в лоно церкви и сейчас находится в Благовещенском кафедральном соборе. Ежегодно в Крестном ходе в честь праздника Албазинской иконы Божьей матери участвуют сотни человек. В этот день, по приблизительным подсчетам, на крестный ход вышли не менее семисот человек, сообщили в благовещенской епархии. Это духовенство и монахи, прихожане амурских храмов и приходов и курсанты ДВОКУ.

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#праздники #религия

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Архиепископ Лукиан обратился к амурчанам, мэру и губернатору
Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    15 минут назад

    Спаси Господи!

  • Хмык

    Хмык
    11 минут назад

    Поздно спасаться. Всё что могло утонуть уже утонуло.

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