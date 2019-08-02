3-4 августа прогнозируется спад воды на участке Белогорье – Благовещенск

2 августа в Амурской области гребень паводка по реке Зее проходит на участке Белогорье – Благовещенск. К 12:00 уровень воды в реке в районе Белогорья составил 765 сантиметров, в районе Благовещенска – 552 сантиметра (пойма=450 см; НЯ=600 см; ОЯ=720 см).Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, здесь ожидается дополнительный подъем воды до 0,2 метра.

3-4 августа прогнозируется спад воды. При прохождении паводковой волны на участке Белогорье – Благовещенск подтопление жилых домов прогнозируется в Белогорье. Во время наводнения 2013 года подтопление более 32 жилых домов было зарегистрировано при уровне 737-819 сантиметров.

В поселке Зазейский возможно подтопление огородов. Высокие уровни воды в Зее в районе Благовещенска не ожидаются, сток аккумулируется Амуром.

На участке от села Малая Сазанка до села Белогорье уровни воды в Зее сохраняются выше отметок опасного явления, пойма реки по всему течению затоплена на глубину 0,2-2,0 м. В районе села Малая Сазанка уровень воды к 8 часам составлял 979 сантиметров – понижение за минувшие сутки на 31 сантиметр. За последующие 4 часа вода упала еще на 16 сантиметров и достигла отметки 963 сантиметра, что ниже отметки опасного явления на 7 сантиметра.

На верхнем Амуре преобладает спад уровней воды на 6-16 сантиметров за сутки. На среднем Амуре от Благовещенска до Иннокентьевки в связи со смещением зейского паводка наблюдаются подъемы уровней воды на 8-15 сантиметров за сутки. Сохраняется выход воды на пойму на участке Гродеково – Константиновка и в районе Иннокентьевки на 1,0-1,8 метра.

По прогнозу гидрологов Амурского ЦГМС, 3-4 августа на участке Джалинда – Благовещенск ожидается спад уровней воды на 0,1-0,3 метра. На среднем Амуре от Константиновки до Пояркова 3 августа прогнозируется подъем на 0,1 метра, а с 4 августа – спад. В районе Иннокентьевки – 3-4 августа ожидается подъем до отметки 830 сантиметров (НЯ=850 см), далее прогнозируется спад. В результате прохождения паводковой волны по среднему Амуру подтоплений жилых домов не прогнозируется. Возможно подтопление низменных участков, сельхозугодий, расположенных в пойме реки.

На реке Селемдже на участке Норск – Богословка наблюдается спад уровней воды на 40-80 сантиметров в сутки. В районе Норска сохраняется выход воды на низкую пойму до 0,1 метра, в ближайшие двое суток существенных изменений здесь не ожидается.

На реке Томь в районе Белогорска уровень воды на утро 2 августа опустился до отметки 429 сантиметров, а к полудню – еще на 6 сантиметров до отметки 423 сантиметра. Это выше отметки опасного явления на 23 сантиметра (пойма=300 см; НЯ=350 см; ОЯ=400 см). Продолжается понижение уровня в Томи у села Воскресеновка. За сутки вода опустилась на 8 сантиметров, до отметки 606 сантиметров (пойма=500 см).

На реке Архара отмечается выход воды на пойму на 0,8 метра. В ближайшие двое суток возможен дополнительный подъем до отметки 330-370 сантиметров (пойма=220 см; НЯ=350 см; ОЯ=500 см). Уровень воды в Архаре у Аркадьевки за минувшие сутки поднялся на 78 сантиметров до отметки 298 сантиметров. С 8 до 12 часов вода здесь поднялась еще на 5 сантиметров и достигла отметки 303 сантиметра.