Власти Тындинского района перечислят подтопленцам зарплату

Сотрудники администрации Тындинского района и ее структурных подразделений приняли решение перечислить однодневный заработок за июль 2019 года пострадавшим от паводка амурчанам. К сбору гуманитарной помощи присоединились почти все районы Приамурья.

В Ивановском районе помощь принимают в местном комплексном центре социального обслуживания населения: в селе Ивановка: улица Кирова, 54. Принести туда можно постельное белье, полотенца, спальные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла), одежду для взрослых и детей, теплые вещи, предметы личной гигиены и школьные принадлежности.

В городе Зея пункт приема гуманитарной помощи развернули на базе центра социального обслуживания населения «Родник». Вещи также принимаются по адресам: улица Октябрьская, 7, и ТЦ «Эльдорадо». Городские власти просят приносить чистые, целые вещи. Перед передачей помощи пострадавшим специалистами проводится предварительная инспекция и распределение вещей по назначению.

Жители города Райчихинска и поселка городского типа Прогресс собирают вещи по адресу: город Райчихинск, улица Победы,19, кабинет 206. Пункт открылся 29 июля, партия портфелей, укомплектованных канцелярскими товарами, уже отправлена подтопленцам.

В Магдагачинском районе принести гуманитарную помощь можно в центр социального обслуживания «Гармония». Помимо вещей и канцелярских товаров, там готовы принять и продукты питания: крупы, консервы.

В Сковородинском районе пункт сбора на базе районной администрации открыли 27 июля. Местным жителям предлагают помочь подтопленцам бытовой техникой в исправном состоянии.

В Бурейском районе уже готова вторая партия гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. Оперативно откликнулись на призыв помочь работники Новобурейской коррекционной школы № 5, сотрудники районной администрации, центра занятости населения и просто неравнодушные жители. Гуманитарную помощь здесь принимают в поселке Новобурейский: улица Горького, 20.

В городе Свободный неравнодушных ждут в центре социального обслуживания населения «Лада».

В Шимановском районе и городе Шимановске центр сбора помощи организовали по адресу: микрорайон 1, дом № 57 и в администрации Шимановского района. Основную партию помощи уже передали в пострадавшие от паводка районы.

В Тынде сбор вещей первой необходимости организован в здании управления молодежи и спорта.

В Михайловском районе открыли несколько пунктов сбора, которые находятся по адресам: село Поярково, улица Ленина, 85 (Дом культуры) и улица Гагарина, 12 (соцзащита, 1 и 2 этажи). В Центральной межпоселенческой библиотеке Пояркова тоже принимают вещи, посуду и продукты.

В Благовещенске тех, кто хочет помочь, ждут в центре «Доброта», информирует пресс-служба правительства Амурской области.