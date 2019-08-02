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сегодня, 15:48 1

В Приамурье запретили розничную продажу алкоголя

В Приамурье запретили розничную продажу алкоголя
Фото: infogorlo.ru

В Приамурье установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в границах зон чрезвычайной ситуации. Это связано с прохождением паводка на территории региона.

В амурской области нельзя продавать алкоголь на всей территории Мазановского и Селемджинского районов, в нескольких селах Белогорского, Свободненского и Серышевского районов, а также на отдельных улицах Белогорска и Свободного. Подробно границы этих зон указаны в распоряжении губернатора области Василия Орлова.

По зонам подтопления, которые не вошли в данное распоряжение, в ближайшее время будет издано дополнительное распоряжение.

Также постановлением правительства Амурской области введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции во всех торговых предприятиях, расположенных в границах зон ЧС. Запрет не касается продажи алкоголя на предприятиях общественного питания.

Под этот запрет попадают все виды крепких алкогольных напитков, вина, пиво и пивные напитки, алкогольные коктейли и т.п. Исключением станет слабоалкогольная продукция, содержащая тонизирующие компоненты. Запрет будет действовать до отмены режима чрезвычайной ситуации.

Минэкономразвития и внешних связей Амурской области напоминает, что за нарушение указанного постановления предполагается административный штраф. Для должностных лиц его размер составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Юридическим лицам грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

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#наводнение #областная власть #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    17 минут назад

    Феерический бред. По улицам разделили..

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