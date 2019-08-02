Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:45 1

В лагере «Колосок» собираются провести масштабную реконструкцию

В лагере «Колосок» собираются провести масштабную реконструкцию
Фото: amurvisit.ru

В Приамурье собираются реконструировать расположенный на Мухинке детский лагерь «Колосок». В настоящее время объявлен аукцион по поиску подрядной организации, которая выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документации для строительства и реконструкции объекта.

Из областного бюджета на это выделено 16,5 миллиона рублей. Заказчиком выступает ГКУ Амурской области «Строитель». В условиях конкурса прописано, что в проектной документации должна быть предусмотрена пристройка к центру выявления и поддержки одаренных детей с учебными аудиториями.

Кроме того, на территории лагеря планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, культурно-досугового комплекса на 200 мест с концертным залом, шахматным клубом и творческими студиями. Для этого на месте строительства культурно-досугового комплекса проектом необходимо предусмотреть демонтаж летнего клуба.

Помимо этого, должна быть проведена реконструкция существующей котельной, реконструкция наружных инженерных сетей, благоустройство территории и «устройство разведочно-эксплуатационной артезианской скважины с насосной станцией 2 подъема и зоной санитарной охраны».

Согласно условиям контракта, заключения государственной экспертизы проектной документа и результатов инженерных изысканий, а также заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции должны быть получены уже к концу ноября текущего года.

В качестве даты приемки проектной документации указан конец августа 2020 года.

Просмотров всего: 278

#дети #строительство

распечатать


Общество

Амурчан просят помочь жителям подтопленных районов собрать детей в школу

сегодня, 13:38
Общество

В селе Сковородинского района построят ротонду для новобрачных
Наводнение 2019 4

В Амурской области восстанавливают дороги, пострадавшие от паводка
Наводнение 2019

Сотрудники компаний Амурского ГПЗ сооружают дамбы и помогают подтопленцам
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Уйпешт Дожа

    Уйпешт Дожа
    5 минут назад

    рядом Огонёк загинается-хоть бы копейку город дал

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь