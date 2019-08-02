В лагере «Колосок» собираются провести масштабную реконструкцию

В Приамурье собираются реконструировать расположенный на Мухинке детский лагерь «Колосок». В настоящее время объявлен аукцион по поиску подрядной организации, которая выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документации для строительства и реконструкции объекта.

Из областного бюджета на это выделено 16,5 миллиона рублей. Заказчиком выступает ГКУ Амурской области «Строитель». В условиях конкурса прописано, что в проектной документации должна быть предусмотрена пристройка к центру выявления и поддержки одаренных детей с учебными аудиториями.

Кроме того, на территории лагеря планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, культурно-досугового комплекса на 200 мест с концертным залом, шахматным клубом и творческими студиями. Для этого на месте строительства культурно-досугового комплекса проектом необходимо предусмотреть демонтаж летнего клуба.

Помимо этого, должна быть проведена реконструкция существующей котельной, реконструкция наружных инженерных сетей, благоустройство территории и «устройство разведочно-эксплуатационной артезианской скважины с насосной станцией 2 подъема и зоной санитарной охраны».

Согласно условиям контракта, заключения государственной экспертизы проектной документа и результатов инженерных изысканий, а также заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции должны быть получены уже к концу ноября текущего года.

В качестве даты приемки проектной документации указан конец августа 2020 года.