Во Владимировке готовятся к встрече с большой водой и возводят дамбу (фото, видео)

Утром 2 августа в селе Владимировка начали возводить дамбу. К работам привлекли не только сотрудников МЧС и администрации, но и местных жителей. Люди объединились, чтобы защитить родное село от прихода большой воды.

По информации амурского управления МЧС, на территории села Владимировка организован оперативный штаб ликвидации ЧС. Личный состав благовещенского пожарно-спасательного гарнизона осуществляет мониторинг гидрологической обстановки каждые два часа.

В случае ухудшения гидрологической обстановки население Владимировки будет оповещено и приняты меры по эвакуации населения. 2 августа людей оповестили об этом по громкой связи: «Уважаемые жители села, 2 августа на участке Белогорье – Благовещенск пройдет гребень паводка. Подъем воды в районе Благовещенска составит от 20 до 40 сантиметров за двое суток без достижения отметки НЯ».

Несмотря на сложную ситуацию, жители остаются в своих домах. Эвакуировалась лишь малая часть. Большинство не покидают свои жилища, вывозят только вещи и животных.

Между тем, в соцсетях появляются объявления, размещаемые от имени жителей села, с просьбой помочь в отсыпке территорий, возведении дамб. Люди просят помощи с песком, грузовым транспортом, инвентарем и физической силой.

Всего в ликвидации последствий паводка в регионе задействованы 940 человек, 211 единиц техники, 32 плавательных средства. В работах участвуют сотрудники МЧС России, пожарные и спасатели Приамурья, спасатели Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, военнослужащие Министерства обороны РФ, сотрудники полиции, УФСВ Национальной гвардии РФ по Амурской области, Пограничного управления ФСБ РФ по Амурской области, прокуратуры, Амурской авиабазы, специалисты районных аадминистраций, дорожных служб и ЖКХ, Амурских электрических сетей, крестьянско-фермерских хозяйств, территориального управления федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Амурской области, управления ветеринарии Амурской области.