Ливни с грозами ждут Амурскую область 3 августа: прогноз погоды

Фото: Амур.инфо

3 августа ночью в Амурской области небольшие дожди вероятны местами по северным районам. В ночные и утренние часы – дымка, туман. Ветер с юга разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 13...18, местами по северу – около 10.

Днем в большинстве районов дожди, местами сильные, ливни с грозами. Ветер южный – слабый до умеренного, при грозе порывистый. Воздух прогреется до плюс 25...30, в дожде – до 18...23.

В Благовещенске ночью без осадков, днём дождь, временами сильный, гроза. Ветер южный, слабый до умеренного. Температура ночью составит около 18, днем – около 28 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.