Парень удивил пользователей Сети фотографией с мамой

Молодой человек из США выложил в Facebook фотографии своей матери и взбудоражил пользователей Сети. Большинство подписчиков подумали, что это новая девушка парня.

Джонатан Нгуен (Jonathan Nguyen) рассказал, что окружающие часто принимают его мать за его девушку. «Это классно, когда твоя мать так молодо выглядит. Пока к ней не начинают подкатывать твои сверстники», – написал Джонатан.

Публикация со снимками Нгуена и его матери вызвала волну восхищения в Интернете. Пост собрал огромное количество лайков и около восьми тысяч комментариев.

«Блин, я подумал: "Какая красивая пара"», «Вау, какая она красивая. Я решил, что это твоя девушка», «Она выглядит как твоя сестра, в чем ее секрет?», «Она родила тебя, когда родилась сама? Ей не больше 25», «Нет, не верю. Она продала душу Дьяволу?» – удивлялись пользователи.

Нгуен ответил, что так мама выглядит благодаря спорту и питанию фруктами. Сколько лет матери Джонатана – неизвестно. Однако он отметил, что ей уже больше 40.

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