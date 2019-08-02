В связи с паводком правительство Приамурья открывает горячую линию
Правительство Амурской области организовало горячую линию для пострадавших во время паводка. По телефону «112» амурчан проконсультируют по получению социальной выплаты из регионального бюджета.
Линия откроется в субботу, 3 августа. Ежедневно с 7 утра до 11 вечера на телефоне «112» будут дежурить специалисты министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности и министерства социальной защиты населения, сообщает пресс-служба амурского правительства.
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