В связи с паводком правительство Приамурья открывает горячую линию

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Правительство Амурской области организовало горячую линию для пострадавших во время паводка. По телефону «112» амурчан проконсультируют по получению социальной выплаты из регионального бюджета.

Линия откроется в субботу, 3 августа. Ежедневно с 7 утра до 11 вечера на телефоне «112» будут дежурить специалисты министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности и министерства социальной защиты населения, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#наводнение #областная власть

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Нина Гвоздкова