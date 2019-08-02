В Усть-Ивановке сельчане самостоятельно укрепили дамбу (видео)

Поднявшаяся вода в реке Зее наступает на село Усть-Ивановка Благовещенского района. В пятницу, 2 августа, в нескольких местах вода стала прорываться через насыпную дамбу.

«Мы заметили, что в районе улицы Садовой вода пошла через дамбу в нескольких местах. Собрались около 40 местных жителей и своими силами укрепили заграждение. Вода очень высокая, если бы прорвало, затопило бы улицы Садовая, Связистов», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» местный житель, участвовавший в работах.

По словам жителей, они уверены, что уже на следующий день, в субботу, 3 августа, вода пойдет на спад.