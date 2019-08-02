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В Усть-Ивановке сельчане самостоятельно укрепили дамбу (видео)

В Усть-Ивановке сельчане самостоятельно укрепили дамбу (видео)

Поднявшаяся вода в реке Зее наступает на село Усть-Ивановка Благовещенского района. В пятницу, 2 августа, в нескольких местах вода стала прорываться через насыпную дамбу.

«Мы заметили, что в районе улицы Садовой вода пошла через дамбу в нескольких местах. Собрались около 40 местных жителей и своими силами укрепили заграждение. Вода очень высокая, если бы прорвало, затопило бы улицы Садовая, Связистов», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» местный житель, участвовавший в работах.

По словам жителей, они уверены, что уже на следующий день, в субботу, 3 августа, вода пойдет на спад.

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#наводнение

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Быть уверенными это хорошо но нужно ещё уметь читать и понимать...У вас Вода не пойдёт на спад в ближайшие день-два точно,т.к. выше по течению(ПРЯДЧИНО,НОВОПЕТРОВКА) Вода только растёт ....

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