Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:11 0

Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи

Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

В Великобритании 46-летняя женщина чуть не лишилась ноги и даже могла умереть из-за сепсиса и гангрены после того, как приняла джакузи с бритвенным порезом. Спасти ногу помогли антибиотики.

Хейли Томас из Суонси случайно порезала бритвой правую ногу перед тем, как отправиться в гости к подруге. Придя к ней, она решила отдохнуть в джакузи вместе со своим с пятилетним сыном.

Утром девушка проснулась с красными высыпаниями, которые покрыли ее тело полностью. К вечеру ей казалось, что её кожа горит. Через девять дней на теле женщины проявились большие язвы, и она была доставлена ​​в больницу.

Анализы показали, что у женщины начался сепсис из-за бактерий. Они попали в 2-миллиметровый порез от бритвы, когда она была в джакузи.

Врачи стали готовить её к тому, что им придётся вырезать большие участки заражённой кожи. Чтобы спасти ногу и уменьшить площадь поражения, врачи вкалывали ежедневно Хейли 12 различных антибиотиков. Это спасло её ногу, и после трёх недель в больнице женщину отпустили домой.

Но болезнь оставила после себя шрамы по всему телу на тех местах, где были язвы.

«Я была в ужасе. Я всегда была в форме и здорова: я не курю, ем здоровую пищу и регулярно занимаюсь спортом. Слышать, что я могу умереть из-за небольшого пореза на ноге, было просто невероятно, и всё же это произошло со мной. Я никогда больше не буду купаться в джакузи, и меня пугает всякий раз, когда я вижу, что в них входят люди, особенно дети. Джей-Джей был в горячей ванне со мной в тот день, и, если бы он заразился этой инфекцией, его не было бы здесь сегодня. Мне просто повезло, что заболела я, а не мой малыш», – рассказала девушка.

Теперь женщина старается предупредить о такой неочевидной опасности джакузи как можно больше людей, сообщает Life.

Просмотров всего: 318

#жизнь #здоровье

распечатать


В России и мире

Парень удивил пользователей Сети фотографией с мамой
Власть 8

Для амурчан были предусмотрены меньшие объемы бесплатной медпомощи, чем положено по ФЗ
Общество

Амурчан предупреждают о вспышке африканской чумы свиней в Приморье
В России и мире

Мэрилин Керро больше не будет работать экстрасенсом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь