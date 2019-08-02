Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи

В Великобритании 46-летняя женщина чуть не лишилась ноги и даже могла умереть из-за сепсиса и гангрены после того, как приняла джакузи с бритвенным порезом. Спасти ногу помогли антибиотики.

Хейли Томас из Суонси случайно порезала бритвой правую ногу перед тем, как отправиться в гости к подруге. Придя к ней, она решила отдохнуть в джакузи вместе со своим с пятилетним сыном.

Утром девушка проснулась с красными высыпаниями, которые покрыли ее тело полностью. К вечеру ей казалось, что её кожа горит. Через девять дней на теле женщины проявились большие язвы, и она была доставлена ​​в больницу.

Анализы показали, что у женщины начался сепсис из-за бактерий. Они попали в 2-миллиметровый порез от бритвы, когда она была в джакузи.

Врачи стали готовить её к тому, что им придётся вырезать большие участки заражённой кожи. Чтобы спасти ногу и уменьшить площадь поражения, врачи вкалывали ежедневно Хейли 12 различных антибиотиков. Это спасло её ногу, и после трёх недель в больнице женщину отпустили домой.

Но болезнь оставила после себя шрамы по всему телу на тех местах, где были язвы.

«Я была в ужасе. Я всегда была в форме и здорова: я не курю, ем здоровую пищу и регулярно занимаюсь спортом. Слышать, что я могу умереть из-за небольшого пореза на ноге, было просто невероятно, и всё же это произошло со мной. Я никогда больше не буду купаться в джакузи, и меня пугает всякий раз, когда я вижу, что в них входят люди, особенно дети. Джей-Джей был в горячей ванне со мной в тот день, и, если бы он заразился этой инфекцией, его не было бы здесь сегодня. Мне просто повезло, что заболела я, а не мой малыш», – рассказала девушка.

Теперь женщина старается предупредить о такой неочевидной опасности джакузи как можно больше людей, сообщает Life.