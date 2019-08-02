Наводнение поставило под угрозу доставку угля на Благовещенскую ТЭЦ

Последний ливень в Благовещенске, который принес 44 миллиметра осадков всего за 2 часа, окончательно переполнил Асташинские озера. Вода затопила железную дорогу, которая ведет на Благовещенскую ТЭЦ, и подступила к жилым домам, расположенным в этом районе.

Чтобы не допустить затопления частного сектора, в администрации города было принято решение сделать насыпь вдоль железнодорожных путей, где скопилась вода. На кадрах, которые прислали в редакцию Амур.инфо, видно, что одна из веток полностью залита, из воды видны рельсы.

«Отсыпали, чтобы вода на улицу не шла, людей не подтапливала. А то, что у тепловоза тяговый двигатель может коротнуть и тогда город останется без подачи угля, никого не волнует», – сообщает автор видео Иван Садовский. Он руководит Благовещенским предприятием промышленного железнодорожного транспорта (БППЖТ).

«Наличие воды на путях, даже немного закрывающей шпалу, – причина запрета движения тепловозов. Спасая 40 частных домов, ставим под угрозу снабжение города электроэнергией», – считает он.

В компании БППЖТ получили бумагу из городского управления по делам ГОЧС. Начальник управления Игорь Темнюк просит провести обследование подтопленной железнодорожной насыпи в районе улицы Железнодорожной – переулка Корейского и принять меры по отводу воды. Как стало известно агентству, на предприятии на такое предложение отреагировали неоднозначно. Там считают, что освобождать пути от воды должны как раз городские власти, и высказывают мнение, что в городе налицо проблема с водоотводами.

В свою очередь начальник городского управления по делам ГОЧС Игорь Темнюк подтвердил, что такую просьбу до предприятия действительно доводили. Официального ответа пока не получили. «Они неправы. Они должны свои пути как то защищать. Асташинские озера постоянно их топят. Не самая бедная организация, которая должна принимать меры. А они не делают ничего. Переливается через них, идет к жителям, – сообщил в разговоре с корреспондентом Амур.инфо Игорь Темнюк. – Асташинские озера – это головная боль. Озера – это федеральная вода, по сути дела. Если будет финансирование, будет делаться что-то», – добавил Игорь Дмитриевич.

В компании БППЖТ сообщили, что ежедневно перевозят уголь для Благовещенской ТЭЦ. В сутки это около 200 вагонов с топливом. Просьбу ГОЧС принять меры по отводу воды на предприятии восприняли неоднозначно. Здесь задаются вопросом, куда же отводить воду, если ниже путей находятся частные дома.

«Как я должен наладить отвод? Я ее самолетами должен отводить? Тратить свои бешеные деньги? Куда копать? Там везде городская земля. Куда я должен отвести эту воду?» – интересуется руководитель компании. По его словам, сегодня вероятное место затора обнаружили на водоотводе возле ИПК «Приамурье». Там попробуют устранить проблему.

Сейчас, по мнению Ивана Садовского, чтобы решить проблему, нужно переделывать водоотводные трубы в этом районе, меняя их на более пропускные. В перспективе в компании планируют сделать насыпь для железнодорожных путей повыше. Возможно, это случится после реконструкции путепровода, который проходит над дорогой.

Ну а пока железнодорожная ветка затоплена, сохраняется угроза остановки снабжения углем Благовещенской ТЭЦ. Тепловозы не смогут перевозить груз, если дорогу затопит еще больше.