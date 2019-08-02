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сегодня, 14:09 0

Спасать Амурскую область от наводнения помогают военные

Спасать Амурскую область от наводнения помогают военные
Фото: structure.mil.ru

В Белогорске проводить эвакуацию людей, чьи дома оказались в зоне наводнения, помогают военные. Они же отслеживают паводковую обстановку с воздуха, с помощью беспилотников.

Военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа эвакуировали около 30 человек из микрорайона Старица города Белогорска Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», это место оказалось в зоне подтопления при повышении уровня воды в реке Томь. Военные выполнили несколько рейсов на «Уралах» повышенной проходимости.

Кроме того, военнослужащие железнодорожного соединения ВВО за минувшие сутки соорудили заградительную дамбу в районе улицы Ударной в Свободном. Солдаты уложили около 1 200 мешков с грунтом.

Командование Восточного военного округа подключило расчеты беспилотной авиации для мониторинга паводковой обстановки в Амурской области и Республике Бурятия. Комплексы «Орлан-10» проводят мониторинг местности на высотах от 300 до 600 метров. Данные поступают в оперативные группы, развернутые в Хабаровске и Белогорске.

Беспилотники определяют площадь подтопленной территории, проводят разведку местности. В Республике Бурятия выполнено пять вылетов, в Амурской области – семь вылетов. Общий налет беспилотной авиации для мониторинга паводковой ситуации в этих регионах составил около 60 часов, сообщает пресс-служба ВВО.

«Орлан-10» – российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ.

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#Белогорск #военные #наводнение

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