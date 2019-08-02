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В Благовещенске празднуют день ВДВ (видео)

В Благовещенске празднуют день ВДВ (видео)

2 августа благовещенцы присоединились к празднованию Дня Воздушно-десантных войск. В 10 часов в сквере имени воинов-интернационалистов прошли мероприятия, посвященные этому празднику.

В программе было возложение цветов к памятнику воинам-амурцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, спортивные состязания. Также работала полевая кухня.

Мероприятия провели по инициативе амурских организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана», «Боевое братство», «Союз десантников России» при поддержке правительства Амурской области и администрации города Благовещенска.

История Воздушно-десантных войск берет свое начало со 2 августа 1930 года – тогда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было выброшено на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С этого времени и отмечается День десантника.

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#военные #праздники

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Ждем вечер.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Никогда не понимал полевую кухню на таких мероприятиях.

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