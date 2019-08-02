Подтопленные районы Приамурья первыми получат новые автомобили скорой помощи

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В Приамурье прибудут новые машины скорой помощи и школьные автобусы. Приоритет при распределении получат пострадавшие от паводка районы. Об этом сказал глава Приамурья Василий Орлов на встрече со специалистами сферы здравоохранения и образования.

«В Амурской области существует объективная потребность в новых автомобилях скорой медицинской помощи и школьных автобусах. Степень износа этой техники в сельских территориях очень высока – до 80 %», – подчеркнул он.

Ранее снабжение такими автомобилями осуществлялось по программе Минпромторга РФ, однако она была приостановлена. В прошлом году региону было выделено более 20 машин скорой помощи и 42 школьных автобуса. Недавно стало известно о том, что программу решили возобновить.

Как подчеркнул губернатор, ранее он провел ряд встреч в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. «Мы попросили о выделении нам соответствующей техники, удалось достичь договоренности. Первые поставки техники ожидаем к 5 сентября. Весь объем заявленных автомобилей поступит в Приамурье до конца 2019 года», – отметил губернатор. Он обратился к участникам встречи с просьбой в первую очередь обратить внимание на пострадавшие от паводков территории при принятии решений о выделении спецтранспорта муниципалитетам.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Благовещенск Игорь Никишов отметил, что решение о выделении региону новой техники – это крайне позитивная новость. «Нам необходимо порядка 50 новых машин скорой помощи с учетом замены техники по территориям региона. Поставка автомобилей будет способствовать улучшению качества оказания помощи жителям области. Считаю, что обеспечение пострадавших от паводков районов в первую очередь – это верное решение», – сказал Игорь Никишов.

С тем, что при распределении нового транспорта, нужно в первую очередь обратить внимание на пострадавшие муниципалитеты, согласна и министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева.

«На сегодня потребность в школьных автобусах в зимнем исполнении стоит очень остро – техника сильно изношена, подходит к концу десятилетний срок эксплуатации. Мы очень рады принятому решению о выделении автобусов Приамурью к началу нового учебного года. Первую партию направим в районы, пострадавшие от подтопления. Уже запланировано выделить этим муниципалитетам порядка 10 автобусов», – отметила Светлана Яковлева.