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сегодня, 13:38 0

Амурчан просят помочь жителям подтопленных районов собрать детей в школу

В Благовещенске стартовала акция «Собери ребёнка в школу». Ее проводит со 2 по 20 августа центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» при поддержке администрации города Благовещенска и министерства образования Амурской области.

«До начала учебного года остается совсем немного времени и уже сегодня родители начинают покупать для своих детей все необходимое для учебы. Но жители подтопленных районов Амурской области оказались в сложной жизненной ситуации, и им нужна помощь в обеспечении детей всем необходимым к 1 сентября», – написал центр в своем аккаунте в Инстаграме.

В ходе акции будет вестись приём канцелярских товаров для того, чтобы подготовить детей к школе. Помощь принимается в виде портфелей и канцелярских товаров: тетрадей, дневников, ручек, линеек, карандашей и так далее по адресу: улица Зейская, 34.

Прием ведётся с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

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#дети #школа

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