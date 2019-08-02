В селе Сковородинского района построят ротонду для новобрачных

В Благовещенском и Сковородинском районах подыскивают подрядчиков для выполнения строительных работ различных объектов. К примеру, в Талдане Сковородинского района хотят построить эстраду, природную беседку и ротонду для новобрачных.

На эти работы из областного и местного бюджетов выделено более 880 тысяч рублей. Все вышеперечисленные объекты появятся в селе Талдан в районе пересечения улиц Комсомольской и Лисина.

Выполнить все условия контракта подрядная организация, которая выиграет аукцион, должна будет в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.

В селе Кантон-Коммуна Благовещенского района планируют в ближайшие два месяца построить детскую спортивную площадку для баскетбола и волейбола. Кроме того, проектом предусмотрена установка шести китайских тренажеров, детского спортивно-игрового комплекса, где будет 8 спортивных сооружений, деревянной горки с двумя параллельно расположенными скатами, а также установка скамьи и урны для мусора.

На это готовы потратить 1 120 900 рублей: из бюджета Амурской области выделят один миллион рублей, из бюджета Новотроицкого сельсовета – 90 900 рублей, еще 30 тысяч рублей, по условиям, – это софинансирование со стороны жителей.

Площадку собираются строить в районе улицы Дачной на земельном участке с кадастровым номером 28:10:009005:759. Работы должны быть выполнены с момента подписания муниципального контракта и до 30 сентября текущего года.