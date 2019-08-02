2 августа 12 часов: уровни воды в реках Амурской области
2 августа утром на большей части рек Амурской области отмечался спад уровней воды. Однако на нижней Зее и среднем Амуре подъем продолжается.
В Белогорье Зея за сутки поднялась на 17 сантиметров, в районе Благовещенска – на 12 сантиметров и достигла здесь отметки 550 сантиметров. Амур под Благовещенском прибавил 9 сантиметров, его уровень на утро 2 августа составлял 507 сантиметров.
Уровни воды на 12:00 2 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт.
уровень
|
Динамика
за сутки
|
Пойма
|
НГЯ*
|
ОГЯ**
|
Дата
|
Ожидаемые
уровни
|
Уровень
2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 136
|
+2
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 204
|
-6
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 209
|
-8
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 268
|
+3
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 279
|
-16
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 507
|
+9
|
510
|
700
|
800
|
03.08
|
490-470
|
822
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 830
|
+11
|
730
|
1050
|
1100
|
03.08
|
800-820
|
1144
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 637
12:00 639
|
+8
+2 за 4 ч
|
500
|
700
|
950
|
03.08
04.08
|
650
620-630
|
924
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 575
|
+15
|
580
|
650
|
750
|
03.08
04.08
|
585
550-570
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 818
12:00 819
|
+9
+1 за 4 ч
|
640
|
850
|
930
|
03.08
|
830
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 473
|
-94
|
450
|
550
|
620
|
03.08
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 694
|
-56
|
500
|
650
|
700
|
03.08
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 979
20:00 963
|
-31
-16 за 4 ч
|
780
|
900
|
970
|
03.08
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 764
12:00 765
|
+17
+1 за 4 ч
|
560
|
660
|
730
|
02.08
03.08
|
780
730-750
|
819
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 550
12:00 552
|
+12
+2 за 4 ч
|
450
|
600
|
720
|
02.08
03.08
|
570
530-550
|
819
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 606
12:00 605
|
-8
-1 за 4 ч
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 429
12:00 423
|
-12
-6 за 4 ч
|
300
|
350
|
400
|
03.08
|
спад
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 741
12:00 734
|
+15
-7 за 4 ч
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 45
|
+5
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 126
|
+1
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 460
12:00 448
|
-40
-12 за 4 ч
|
450
|
650
|
700
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 560
12:00 554
|
-80
-6 за 4 ч
|
580
|
600
|
700
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 293
|
-17
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 294
|
+9
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 321
|
-12
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 382
|
-4
|
500
|
650
|
800
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 298
12:00 303
|
+78
+5 за 4 ч
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 298
12:00 290
|
+23
-8 за 4 ч
|
180
|
300
|
350
* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление
**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление
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#Дальний Восток #наводнение #происшествия