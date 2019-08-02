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2 августа 12 часов: уровни воды в реках Амурской области

2 августа 12 часов: уровни воды в реках Амурской области
Фото: Амур.инфо

2 августа утром на большей части рек Амурской области отмечался спад уровней воды. Однако на нижней Зее и среднем Амуре подъем продолжается.

В Белогорье Зея за сутки поднялась на 17 сантиметров, в районе Благовещенска – на 12 сантиметров и достигла здесь отметки 550 сантиметров. Амур под Благовещенском прибавил 9 сантиметров, его уровень на утро 2 августа составлял 507 сантиметров.

Уровни воды на 12:00 2 августа

Река

Пост

Факт.

уровень

Динамика

за сутки

Пойма

НГЯ*

ОГЯ**

Дата

Ожидаемые

уровни

Уровень

2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 136

+2

Амур

Джалинда

8:00 204

-6

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 209

-8

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 268

+3

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 279

-16

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 507

+9

510

700

800

03.08

490-470

822

Амур

Гродеково

8:00 830

+11

730

1050

1100

03.08

800-820

1144

Амур

Константиновка

8:00 637

12:00 639

+8

+2 за 4 ч

500

700

950

03.08

04.08

650

620-630

924

Амур

Поярково

8:00 575

+15

580

650

750

03.08

04.08

585

550-570

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 818

12:00 819

+9

+1 за 4 ч

640

850

930

03.08

830

1083

Зея

Мазаново

8:00 473

-94

450

550

620

03.08

707

731

Зея

Суражевка

8:00 694

-56

500

650

700

03.08

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 979

20:00 963

-31

-16 за 4 ч

780

900

970

03.08

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 764

12:00 765

+17

+1 за 4 ч

560

660

730

02.08

03.08

780

730-750

819

Зея

Благовещенск

8:00 550

12:00 552

+12

+2 за 4 ч

450

600

720

02.08

03.08

570

530-550

819

Томь

Воскресеновка

8:00 606

12:00 605

-8

-1 за 4 ч

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 429

12:00 423

-12

-6 за 4 ч

300

350

400

03.08

спад

444

Томь

Светиловка

8:00 741

12:00 734

+15

-7 за 4 ч

Селемджа

Экимчан

8:00 45

+5

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 126

+1

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 460

12:00 448

-40

-12 за 4 ч

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 560

12:00 554

-80

-6 за 4 ч

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 293

-17

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 294

+9

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 321

-12

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 382

-4

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 298

12:00 303

+78

+5 за 4 ч

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 298

12:00 290

+23

-8 за 4 ч

180

300

350

* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление

**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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