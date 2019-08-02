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сегодня, 12:50 3

Вода на реках Амурской области начала падать

Вода на реках Амурской области начала падать
Фото: Амур.инфо

Утром 2 августа наблюдатели гидрологических постов на большей части рек Амурской области отмечали спад уровней воды. Однако на нижней Зее и среднем Амуре подъем продолжается.

Выше отметок опасного явления вода стоит на участок реки Зеи от Белогорья до Благовещенска и река Томь под Белогорском.

В районе Белогорска за прошедшие сутки наблюдается спад на 12 сантиметров, но на пойме вода стоит до 1,3 метра. В Белогорье Зея за сутки поднялась на 17 сантиметров, в районе Благовещенска – на 12 сантиметров и достигла здесь отметки 550 сантиметров.

Амур под Благовещенском прибавил 9 сантиметров, его уровень на утро 2 августа составлял 507 сантиметров. Ниже по течению суточный прирост уровня воды составил 8-15 сантиметров, сообщает пресс-служба амурского правительства со ссылкой на инстаграм-аккаунт Амурского гидрометцентра.

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#наводнение #происшествия

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Комментарии
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  • ИРИНА120107

    ИРИНА120107
    30 минут назад

    Почему не указывают в сводках уровень воды во Владимировке? Там уже дамбу прорвала и уровень воды приближается к отметке 2013 года, а вы пишите 550 см в районе Благовещенска!!! Под мостом в районе судоверфи уже первый ориентир уровня утонул!!!! Я вообще поражаюсь нашим новостям. В 2013 году больше всех Владимировка пострадала, а сейчас о ней молчат,как будто все прекрасно, ни сводок в этом районе по реке нет, ни новой информации!!! Как работают Ваши журналисты???

  • Violleta

    Violleta
    4 минуты назад

    Ирина, а Вы во Владимировка сейчас находитесь? Всё нормально здесь. Всё под контролем. Не сейте панику, пожалуйста.

  • Myxira

    Myxira
    57 секунд назад

    Вот я тоже думаю: сейчас 550 см, а в 2013 - свыше семисот, насколько помню. Где и что прорвало?...

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