Вода на реках Амурской области начала падать

Фото: Амур.инфо

Утром 2 августа наблюдатели гидрологических постов на большей части рек Амурской области отмечали спад уровней воды. Однако на нижней Зее и среднем Амуре подъем продолжается.

Выше отметок опасного явления вода стоит на участок реки Зеи от Белогорья до Благовещенска и река Томь под Белогорском.

В районе Белогорска за прошедшие сутки наблюдается спад на 12 сантиметров, но на пойме вода стоит до 1,3 метра. В Белогорье Зея за сутки поднялась на 17 сантиметров, в районе Благовещенска – на 12 сантиметров и достигла здесь отметки 550 сантиметров.

Амур под Благовещенском прибавил 9 сантиметров, его уровень на утро 2 августа составлял 507 сантиметров. Ниже по течению суточный прирост уровня воды составил 8-15 сантиметров, сообщает пресс-служба амурского правительства со ссылкой на инстаграм-аккаунт Амурского гидрометцентра.