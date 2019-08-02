Для амурчан были предусмотрены меньшие объемы бесплатной медпомощи, чем положено по ФЗ

Ряд положений программы госгарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи признан недействующим. Решение об этом принял Амурский областной суд по заявлению прокурора Амурской области.

Прокуратура Амурской области проверила программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи населению Приамурья на соответствие федеральному законодательству. «Установлено, что положения территориальной программы устанавливали отдельные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в меньшем объеме, чем это предусмотрено федеральным законодательством», – говорится в сообщении.

В частности, подушевые нормативы финансирования за счет областного бюджета на 2020 и 2021 годы утверждены в меньшем размере, чем предусмотрено постановлением правительства РФ.

Так, подушевой норматив финансирования по федеральной программе в 2020 году составляет – 3 621,1 рубля и 2021 году – 3 765,9 рубля. А в региональной программе предусмотрен более низкий норматив: в 2020 году – 3 231 рубль, в 2021-м – 3 067 рублей.

Кроме того, в областной программе был предусмотрен меньший перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно, а также с 50-процентной скидкой.

Так, федеральным стандартом медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом определено обеспечение больных детей и взрослых тестами для определения глюкозы в крови к глюкометру в размере 180 штук 1 раз в 365 дней.

Вместе с тем территориальной программой обеспечение населения тест-полосками для глюкометра, вопреки федеральным нормам не предусмотрено. Также неправомерно не учтены и другие лекарственные препараты, всего 11 наименований.

«Установление объема финансирования и перечня лекарственных препаратов в Территориальной программе области в меньшем размере означало бы получение медицинской помощи жителями Амурской области в меньших объемах, чем это гарантировано в среднем для жителей страны, что противоречит основным конституционным принципам», – поясняет прокуратура Амурской области.

Прокуратура Амурской области обратилась в суд с исковым заявлением о признании некоторых положений Территориальной программы недействующими. В судебном заседании принял участие прокурор Амурской области Руслан Медведев. Он настаивал на исковых требованиях.

Амурский областной суд согласился с доводами прокуратуры области и признал положения Территориальной программы недействующими. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре области. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.