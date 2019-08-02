Заплыв «Дружба» между Благовещенском и Хэйхэ отменили

Фото: Амур.инфо

«Затоплены места приема и отправки пловцов. Много пловцов у нас в первый раз должны были поплыть. То есть в случае нестандартной ситуации будет неизвестна их реакция, потому что уровень воды высокий, непонятно как она поведет себя. Во-вторых, вода грязная. Наша делегация, вчера была в Хэйхэ, и было принято такое решение», – рассказали в амурском министерстве физической культуры и спорта.

Официального документа об отмене мероприятия еще нет.

Международный заплыв «Дружба» через Амур проводится в Благовещенске и Хэйхэ с 2001 года. Трижды его отменяли: в 2003 году – из-за всплеска атипичной пневмонии в Китае, в 2013 году – из-за наводнения, в 2018 году – из-за высокого уровня воды в Амуре.

Как сообщало Амур.инфо, в Китае заплыв в этом году хотели посвятить 53-й годовщине заплыва Мао Цзедуна через реку Янцзы. Ранее в Хэйхэ гражданину России отказали в участии в мероприятии.