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сегодня, 11:55 3

Заплыв «Дружба» между Благовещенском и Хэйхэ отменили

Заплыв «Дружба» между Благовещенском и Хэйхэ отменили
Фото: Амур.инфо

Международный заплыв «Дружба», который должен был состояться 8 августа, отменен. В амурском министерстве спорта, которое является организатором проведения мероприятия в Приамурье, пояснили, что отказаться от заплыва решили по обоюдному соглашению сторон из-за наводнения в Приамурье.

«Затоплены места приема и отправки пловцов. Много пловцов у нас в первый раз должны были поплыть. То есть в случае нестандартной ситуации будет неизвестна их реакция, потому что уровень воды высокий, непонятно как она поведет себя. Во-вторых, вода грязная. Наша делегация, вчера была в Хэйхэ, и было принято такое решение», – рассказали в амурском министерстве физической культуры и спорта.

Официального документа об отмене мероприятия еще нет.

Международный заплыв «Дружба» через Амур проводится в Благовещенске и Хэйхэ с 2001 года. Трижды его отменяли: в 2003 году – из-за всплеска атипичной пневмонии в Китае, в 2013 году – из-за наводнения, в 2018 году – из-за высокого уровня воды в Амуре.

Как сообщало Амур.инфо, в Китае заплыв в этом году хотели посвятить 53-й годовщине заплыва Мао Цзедуна через реку Янцзы. Ранее в Хэйхэ гражданину России отказали в участии в мероприятии.

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#Китай #спорт

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    50 минут назад

    Он и так не кому не интересен, только тем кто принимает в нем участие. Один люди плывут в Китай, а другие в РФ. И че...

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад



    ~~Трижды его отменяли



    А перенести на более раннее время, пока паводок не начался, не судьба?

    Предлагаю сделать лыжный переход по льду "Дружба"! )

  • Victrix

    Victrix
    36 минут назад

    Oldlord



    ~~Трижды его отменяли



    А перенести на более раннее время, пока паводок не начался, не судьба?

    Предлагаю сделать лыжный переход по льду "Дружба"! )



    от Албазино до Николаевска-на-Амуре...

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