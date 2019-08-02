В Приамурье в воде 39 населенных пунктов: оперативная обстановка на 2 августа

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области за последние сутки затопило 7 сел. В целом в регионе подтоплены 39 населенных пунктов. Вода прибывает в Свободненском (+ 5 за сутки) и в Серышевском (+ 1 за сутки) районах, но уходит из частных жилых домов в Мазановском и Селемджинском районах.

По информации правительства Амурской области, подтоплены 463 частных дома, в которых проживают 990 человек, из них 247 детей.

В воде остаются 962 придворовые территории (+44 за сутки) в Белогорском, Мазановском, Бурейском, Селемджинском, Свободненском, Благовещенском, Ромненском, Серышевском районах, а также в Белогорске. Подтоплено 350 дачных участков. Все они расположены в Белогорске.

В Приамурье продолжают уходить под воду дороги. Количество подтопленных участков увеличилось на 33. В целом пострадали 62 участка дорог – Благовещенский район – 1 (+1 за сутки), Зейский район – 2 (за сутки без изменений), Белогорский район – 4 (+4 за сутки), Архаринский район – 8 (+7 за сутки), Мазановский район – 8 (за сутки без изменений), Селемджинский район - 2 (за сутки без изменений), Свободненский район – 6 (+4 за сутки), Ромненский район – 6 (за сутки без изменений), Серышевский район – 15 (+8 за сутки), Михайловский район – 4 (+3 за сутки), Октябрьский район – 1 (+1 за сутки), Константиновский район – 5 (+5 за сутки).

Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов. Все они – в Мазановском районе.

Без транспортного сообщения находятся 23 села (+7 за сутки). Они расположены в Зейском, Селемджинском, Ромненском, Свободненском, Серышевском, Михайловском, Мазановском районах.

За период наводнения было эвакуировано 2 572 человека, в том числе 902 ребенка. В ПВР размещены 519 человек, из них 212 детей. У родственников живут 2 053 человека, в том числе 690 детей.

На территории Амурской области развернуто 7 ПВР. При ухудшении обстановки в готовности принять население 21 ПВР вместимостью до 3 566 человек.

Воздушными судами МЧС России осуществляется доставка гуманитарной помощи. В Селемджинский, Ромненский и Мазановский районы доставлено 58 тонн 838 килограммов провизии.

Для усиления федеральной группировки спасателей из Хабаровск в Амурскую область прибыли 165 человек (105 человек Амурского Спасательного центра и 60 человек Дальневосточного регионального ПСО). 2 воздушных судна (Ми-8, Ми-26 Хабаровского АСЦ МЧС России, экипажи 8 человек).