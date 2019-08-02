Рита Дакота начала новые отношения

После развода с Владом Соколовским Рита Дакота длительное время не могла начать новые отношения. Последнее время Дакоту все чаще замечают в компании 34-летнего Виталия Гуркова, который является чемпионом мира по тайскому боксу.

Расставание с Владом Соколовским изменило жизнь Дакоты на до и после. Артист изменял Рите с десятками девушек.

Певица наслаждалась статусом свободной женщины, однако близкие друзья девушки рассказали, что Дакота начала отношения с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым. Отношения пары находится на начальной стадии, поэтому влюбленные не спешат их афишировать. О том, что связь имеет романтический оттенок, намекают совместные снимки 34-летнего спортсмена и певицы. Правда, пока их публикуют только общие друзья, а не сами звезды.

Фото: Instagram

В своих соцсетях певица и спортсмен отношения не афишируют.

Артисты встречаются уже не первый раз. 10 лет назад они были в отношениях, когда певица покинула «Фабрику звезд». Виталий Гурков не только заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, а также многократный чемпион мира. Кроме того, мужчина долгое время выступал как вокалист в пост-панк группе BRUTTO. Влюбленные познакомились много лет назад на вечеринке, сообщает StarHit.

Возможно, Дакота дала второй шанс бывшему возлюбленному. Недавно певица представила композицию о новых отношениях. «Я не хочу назад. Он был репетицией до тебя», – сказала Дакота в своей песне.