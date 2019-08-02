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сегодня, 11:32 0

На посту ДПС у пешехода полицейские изъяли марихуану

На посту ДПС у пешехода полицейские изъяли марихуану
Фото: yugtimes.com

На стационарном посту ДПС на 124 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» инспекторы ГИБДД обратили внимание на пешехода с пакетом в руках. Мужчина направлялся в сторону областного центра, передвигаясь вдоль обочины дороги. При виде полицейских он бросил пакет на землю.

Мужчину задержали. При осмотре в пакете была обнаружена растительная масса с признаками конопли. Результаты проведенного исследования показали, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, массой более одного килограмма.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает амурское управление МВД.

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