В Амурской области восстанавливают дороги, пострадавшие от паводка

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В Амурской области подтопило дороги в 17 районах области. Вопрос восстановления проезжей части, пострадавшей во время паводка, рассмотрели на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Оно прошло в областном правительстве 1 августа.

На сегодня дорожными организациями восстановлены проезды по 21 участку автомобильных дорог, имеющих статус регионального значения. Общая протяженность восстановленных участков составляет 54 километра, рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Ухов.

Разрушены и находится под наблюдением дорожных организаций 11 мостов и 81 участок дорог регионального значения. Из них на 24 участках проезд для транспортных средств закрыт, на остальных движение автотранспорта затруднено или осуществляется по одной полосе.

Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реках области подтоплению и разрушению подверглись 212 участков автомобильных дорог местного значения общей протяжённостью 230 километров. В настоящее время проезд осуществляется практически на всех участках автомобильных дорог местного значения, на 2 участках временно ограничен. Задействовано 67 единиц дорожной техники.

Подрядными организациями организован мониторинг уровня воды на прилегающих к автомобильным дорогам территориях и дежурство на подтопленных и (или) разрушенных участках.

Наиболее пострадала региональная трасса Введеновка – Февральск, проходящая через два района. В Мазановском районе из-за переливов воды через проезжую часть закрыто 9 участков и на двух движение транспорта затруднено, два моста на 132 километре и 170 километре затоплены, по ним проезда нет. В Селемджинском районе нет проезда на одном участке 186 – 199 километр трассы Введеновка – Февральск.

В Мазановском районе проезд закрыт на участке 72–85 килеметр автодороги Серышево – Сапроново – Новокиевский Увал.

В Архаринском районе в результате подъема уровня воды в реках проезд закрыт на 26 километре участка дороги Новоспасск – Иннокентьевка.

Проезд сейчас закрыт на двух участках в Белогорском районе: 2 километр трассы Белогорск – Бочкаревка, подъезд к селу Успеновка.

В Завитинском районе проезд затруднен на участке 18 – 21 километр автодороги Завитинск – Поярково – Платово, а на 9 километре проезд закрыт.

В Ивановском районе проезд закрыт на участке 6 – 12 километре дороги Ровное – Усть Ивановка – Петропавловка из-за перелива воды через проезжую часть.

В Михайловском районе пострадал один участок региональной дороги Дим – Новопетровка из-за перелива воды на 11 километре и размыва подходов к мосту закрыт проезд для транспорта.

В Ромненском районе закрыт один участок автомобильной дороги Ромны – Смоляное 20 – 23 километр.

В Свободненском районе в результате перелива воды через проезжую часть закрыт проезд по пяти участкам на подъезде к селу Сохатино.

В Серышевском районе пострадало 10 участков региональных дорог, в результате перелива воды через проезжую часть закрыты два участка для проезда транспорта на дорогах. Участок дороги Серышево – Сапроново – Новокиевский Увал (0 – 10 километр), а также Белогорск – Серышево – Широкий Лог (0 – 4 километр). Проезд осуществляется по альтернативному маршруту по автодороге Белогорск – Серышево и по федеральной трассе «Амур».