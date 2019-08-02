В Михайловском районе объявлен режим ЧС

Петропавловка, Винниково, Красный Восток и другие села Михайловского района сильно пострадали от наводнения. Вода зашла в дома и огороды, разрушила дорожное полотно.

Жители нескольких сел Михайловского района сообщили в редакцию Амур.инфо о затоплении. Так, у жителей Петропавловки под водой скрылась единственная дорога, в самом селе вода стоит в огородах. На кадрах, присланных в редакцию, видно что вода идет со стороны поля и полностью перемывает проезжую часть. «Все, дороги нет», – сетуют сельчане.

Еще один сигнал о помощи – из села Винниково. Населенный пункт пострадал от проливных дождей. «У нас просто ужас что творится! Огороды затопило полностью. Все гниет. Дорогу к селу размыло. Помощи нет! Как нам зимовать?!» – вопрошают жители.

Такие же проблемы и у жителей Михайловки. Люди сообщают, что еще с 22 июля, после сильного дождя у них затопило огороды и сараи, где находился скот. Вода стоит в подпольях домов. Люди переживают, что останутся без урожая.

При этом у села Зеленый Бор в Михайловском районе уровень воды в реке Завитой поднялся вплотную к мосту. По информации амурчан, в этот раз ее уровень даже выше, чем во время наводнения 2013 года. «Все, утонул 2013 год. Отметка выше пошла. И это еще не предел», – комментируют местные жительницы.

Подобные сообщения редакция Амур.инфо получает также из сел Коршуновка, Нижняя Завитинка и Красный Восток. Люди просят проинформировать об их чрезвычайном положении.

Накануне о затоплении села сообщили жители села Арсентьевка. Туда дождевая вода после сильного ливня хлынула с ближайшей сопки, из берегов вышла и река Завитая.

По информации исполняющего обязанности главы Михайловского района Олега Синюкова, в их муниципальном образовании режим ЧС официально объявлен с 1 августа. Сейчас главы ведут обходы в селах и составляют акты о нанесенном стихией ущербе. Затопленными в районе остаются 5 участков дорог, несколько населенных пунктов отрезаны.

«Ситуация все время меняется. Я сейчас сам на Зеленом Бору стою и жду оттуда машину. Ни проехать, ничего не можем. Сейчас везде идет шквал воды, работы никакие выполнять не можем, – рассказал он. Там, где вода спала, начинается работа по восстановлению дорожного полотна.

О компенсациях для населения исполняющий обязанности главы Михайловского района сказать что-либо пока затруднился. Будут ли они положены тем, у кого огороды пострадали от дождей, а не от рек, неясно. Уточнить эту информацию в администрации района пообещали в ближайшее время.