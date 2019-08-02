Катастрофические лесные пожары в Сибири: возбуждено первое уголовное дело

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц министерства лесного хозяйства региона. Красноярский следственный комитет усмотрел в действиях чиновников признаки халатности. Предполагается, что почти 5 месяцев в крае не предпринимали должных мер по борьбе с огнем. Дело возбуждено по части 1.1 статьи 293 УК РФ.

«По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа текущего года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается», – сообщает Следственный комитета РФ.

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, чтобы выявить всех, кто причастен к преступлению, решается вопрос о назначении и проведении необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр», чтобы изъять интересующие следствие документы.

С тем, кто на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний, согласен и замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», – заявил он ТАСС.

По словам Абанина, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию, в том числе прогнозу, который был подготовлен «Антистихией» весной 2019 года. По мнению Абанина, лесные пожары стали крупными из-за недостаточных действий местных властей.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях. (…) Скажем прямо: муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией, и она вышла на федеральный уровень реагирования», – сказал Абанин.

По его данным, неблагоприятная обстановка с пожарами складывалась в текущем году по всей стране. Тем не менее пожары, возникшие в Поволжье и Центральной России, были вовремя потушены.

Абанин дал неутешительный прогноз: в ближайшее время серьезных дождей над горящими лесами не будет, а небольшие осадки не смогут потушить огонь. По его словам, крупные по площади пожары «обеспечивают ограничения проникаемости циклонов и ограничения в тушении, вода просто не долетает до земли и влияния на пожарную обстановку не оказывает».

Абанин пояснил, что губернаторы регионов ежегодно в феврале утверждают планы по тушению природных пожаров по согласованию с Рослесхозом. По этому плану придаются силы не только лесоохраны, но и организаций, расположенных на территории субъекта, а также подразделения пожарной охраны, воинские подразделения, силовые структуры, силы и средства железной дороги.

«Регионы, получив прогноз чрезвычайных ситуаций и пожарной опасности, должны рассмотреть его на комиссии по ЧС и принять решение. Не всегда объективно руководители подходят к этим вопросам. Это связано с надеждой на авось, с выделением дополнительного финансирования», – сказал замруководителя «Антистихии».

Он уточнил, что система в Российской Федерации построена таким образом, что пожары сначала тушат муниципальные образования, сельские поселения, потом включается региональный резерв, а затем федеральный. Для этого существуют средства объективного контроля, в том числе системы спутникового мониторинга, базы «Авиалесоохраны» и МЧС России, которое ведет учет пожаров вблизи населенных пунктов.

В апреле 2019 года глава МЧС России Евгений Зиничев предложил привлекать к ответственности должностных лиц за невыполнение сводного плана тушения лесных пожаров. Тогда он потребовал строго контролировать выполнение превентивных мероприятий, обеспечить готовность сил и средств пожаротушения и их эффективного применения, а также их наращивание в соответствии со сводным планом.

Между тем, в 2015 году был подписан приказ Минприроды о мерах по борьбе с лесными пожарами, согласно которому при отсутствии угрозы населенным пунктам, объектам экономики и в том случае, если затраты на ликвидацию пожара превышают возможный прогнозируемый ущерб, органы исполнительной власти региона могут принять решение о приостановке тушения. В МЧС с этим не согласны.

«Данные пожары надо тушить в любом случае, потому что они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год», – подчеркнул замначальника центра «Антистихия».

Сейчас наиболее сложная обстановка складывается на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в 804 населенных пунктах 38 районов наблюдаются задымления.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 миллиона гектаров леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров – в Якутии, где горит 1,1 миллиона гектаров тайги, Красноярском крае – более 1 миллиона гектаров, и Иркутской области – около 700 тысяч гектаров). В тушении задействованы 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.