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сегодня, 11:05 1

В Благовещенске сбили юного велосипедиста и пешехода-подростка

В Благовещенске сбили юного велосипедиста и пешехода-подростка
Фото: www.newkaliningrad.ru

За прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в двух из них два человека получили травмы. Оба пострадавших – несовершеннолетние.

Так, 1 августа в 12:45 в Благовещенске в районе дома № 59 на улице Северной водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace, сбил несовершеннолетнего велосипедиста 2010 года рождения, который двигался по тротуару. В результате происшествия велосипедист был травмирован.

Позднее, в 14:58 на регулируемом перекрестке улиц Институтская – Дьяченко водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Suzuki Jimny, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора, наехал на несовершеннолетнего пешехода 2004 года рождения. Пешеход переходил регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора. Подросток был травмирован.

В настоящее время все причины и обстоятельства происшествий выясняются сотрудниками Госавтоинспекции, сообщает городской отдел ГИБДД.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Квочка

    Квочка
    40 минут назад

    Совсем охренели, сбить на тротуаре!

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