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сегодня, 10:43 0

Вода подошла к Благовещенску: фотогалерея наводнения 2013 года на Амур.инфо

Вода подошла к Благовещенску: фотогалерея наводнения 2013 года на Амур.инфо
Фото: Игорь Павлов

По прогнозу Амурского гидрометцентра, уровни воды в период наводнения 2019 года в районе Благовещенска не превысят пиковых значений 2013 года. Тогда по обеим рекам они превышали 800 сантиметров. По данным на 8:00 2 августа, уровни составляют 507 сантиметров – на Амуру и 550 – на Зее.

Как и 6 лет назад, вода подошла к Благовещенску в первых числах августа. 5 августа Амур.инфо начало онлайн-трансляцию с набережной в Благовещенске: вода прибывала на глазах. В амурской столице вышла из берегов речка Бурхановка, несколько десятков домов и гаражей оказались в воде. 7 августа запомнился благовещенцам как день паники – люди готовились к худшему, массово закупая продукты первой необходимости.

Амур.инфо публикует фотографии наводнения 2013 года. Их автор – блогер Амур.инфо Игорь Павлов.

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#культура #наводнение #СМИ

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