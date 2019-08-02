Амурчан предупреждают о вспышке африканской чумы свиней в Приморье

Управление Россельхознадзора по Амурской области сообщает, что администрация Приморского края объявила режим ЧС в муниципалитете из-за африканской чумы свиней. На границе 100-километровой зоны от очага выставлены посты. Вывоз свиней, реализация продуктов свиноводства запрещены.

Пробы от свиней отправлены для подтверждения в федеральную лабораторию города Владимир. Было установлено, что вирус был занесен в результате нарушений ветеринарных правил содержания свиней – бесконтрольный выгул животных. В хозяйстве, где обнаружена вспышка, содержатся почти 70 свиней, все они в ближайшее время будут уничтожены

АЧС – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и другими выделениями. Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма (особенно через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных.

Гибель свиней при заражении АЧС до 100 %, сообщают специалисты. Средств для профилактики и лечения болезни не существует.

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо в течение 1–5 дней после появления симптомов: повышенная температура тела (до 42 С), учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей, подгрудка, живота и конечностей. Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кашель, кровянистые истечения из носа, судороги и паралич конечностей.

Для предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней на территорию необходимо соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней, приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии. Не приобретать свиней и продукты свиноводства в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места.

В случае обнаружения трупов диких и домашних свиней, а также при выявлении клинических признаков необходимо сообщить в управление Россельхознадзора по Амурской области по адресу: город Благовещенск, улица Заводская, 87, телефон 8 (416) 2 226-971, телефон горячей линии 8 (416) 2 226-961, ветеринарному врачу районной станции по борьбе с болезнями животных по месту жительства, либо управлению ветеринарии по Амурской области по адресу: улица Островского, 96, телефон 8 (416) 251-52-55.