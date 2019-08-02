Амурчанка Елена Сойникова стала чемпионом Европейских игр мастеров в Турине

Амурчанка Елена Сойникова завоевала две золотые медали на Европейских играх мастеров, которые с 26 июля по 4 августа проходят в Турине. Россиянка стала чемпионом в дисциплине «легкая атлетика».

Европейские игры мастеров – это спортивное многопрофильное соревнование для спортсменов старше 30 лет, состоящее из 27 летних видов спорта. Игры проводятся с 2008 года раз в четыре года Европейской ассоциацией мастеров спорта.

В соревнованиях по легкой атлетике представитель России Елена Сойникова взяла два золота на дистанциях 100 метров с результатом 12,54 секунды и 200 метров – 25,97 секунды.

Елена Сойникова с завидным постоянством становится победителем и призером ветеранских соревнований по легкой атлетике самого высокого уровня, так что ее успех в Италии совсем не случаен, сообщает амурское министерство по физической культуре и спорту в своем инстаграм-аккаунте.