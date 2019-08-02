Мэрилин Керро больше не будет работать экстрасенсом

Знаменитая эстонская ведьма сообщила поклонникам, что больше не будет принимать людей. Мэрилин заявила, что не хочет наживаться на бедах клиентов, как это делают ее московские коллеги, поэтому больше колдовать для людей не будет.

Мэрилин Керро стала знаменитой после участия в трех сезонах «Битвы экстрасенсов» и в каждом из сезонов она продемонстрировала неординарные способности. Экстрасенсорикой ведьма занималась с детства, но теперь больше не хочет практиковать магические ритуалы и помогать людям, так как теперь экстрасенсы не помогают людям, а лишь выкачивают из них деньги.

«Не могу и не хочу на данный момент помогать. Я почувствовала, что не могу ничего дать людям. Как я могу транслировать что-либо, если ощущаю пустоту внутри? В настоящее время все превратилось в бизнес и ложь. Все эти «мистические» фотосессии, телевидение, образ жизни, основанный на финансовой выгоде», – цитирует Керро StarHit.

Фанаты Керро не ожидали такого заявления, ведь ранее звезда «Битвы экстрасенсов» признавалась, что видит смысл жизни лишь в помощи окружающим. По мнению фанатов, на решение Керро могла повлиять вторая беременность ведьмы.

Но ведьма позже объяснила, что отказаться от магических приемов ее заставила поездка в столицу России. В Москве Мэри увидела, что экстрасенсы перестали помогать людям.

«Все, что я увидела и почувствовала в Москве, было построено исключительно на меркантильном интересе и материальной выгоде. Я призываю вас думать, прежде чем отдавать деньги так называемым «экстрасенсам». Вы укрепляете их расточительный образ жизни», – резюмировала Мэрилин.

Ведьма не стала называть имен магов, которых подозревает в мошенничестве. Однако поклонники уловили в ее словах намек на бывшего возлюбленного Александра Шепса. К слову, недавно она публично уличила его во лжи, заявив, что экс-избранник не только имел отношения на стороне, но и обманул ее при создании совместного бизнеса.

При этом Мэрилин не отрицает, что иногда и сама получает награду за помощь, но никогда не устанавливает конкретной стоимости сеансов, клиенты могут сделать ей подарок или просто купить плитку шоколада, деньги она брала крайне редко.

Сможет ли жить Мэрилин без экстрасенсорики – неизвестно, но пока она планирует посвятить себя полностью семье.