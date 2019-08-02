2 августа 8 часов: уровни воды в реках Амурской области

Фото: Амур.инфо

В регионе остаются подтопленными 462 жилых дома, 962 приусадебных участка. Всего эвакуировано 2 572 человека, из них 902 ребенка. 1 августа в Норске и Февральске начались работы по откачке воды и просушке жилых домов, уборка придворовых территорий от мусора.

2 августа уровень воды в Зее на участке Белогорье – Благовещенск поднимется на 0,1–0,3 метра, 3 августа прогнозируется спад уровня. По информации Амурского гидрометцентра, у села Белогорье проходит гребень паводка. Уровни воды на 8:00 2 августа Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки Пойма НГЯ* ОГЯ** Дата Ожидаемые уровни Уровень 2013 Уровень 2019 Амур Игнашино 8:00 136 +2 Амур Джалинда 8:00 204 -6 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 209 -8 600 700 800 683 Амур Кумара 8:00 268 +3 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 279 -16 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 507 +9 510 700 800 02.08 03.08 510 490-500 822 Амур Гродеково 8:00 830 +11 730 1050 1100 02.08 03.08 835 800-810 1144 Амур Константиновка 8:00 637 +8 500 700 950 02.08 03.08 640 620-630 924 Амур Поярково 8:00 575 +15 580 650 750 02.08 03.08 580 550-570 833 Амур Иннокентьевка 8:00 818 +9 640 850 930 02.08 03.08 820 830 1083 Зея Мазаново 8:00 473 -94 450 550 620 03.08 470-450 707 731 Зея Суражевка 8:00 694 -56 500 650 700 03.08 650-660 812 778 Зея Малая Сазанка 8:00 979 -31 780 900 970 03.08 950-600 1052 1015 Зея Белогорье 8:00 764 +17 560 660 730 02.08 03.08 760-780 730-750 819 Зея Благовещенск 8:00 550 +12 450 600 720 02.08 03.08 550-570 530-550 819 Томь Воскресеновка 8:00 606 -8 500 - - Томь Белогорск 8:00 429 -12 300 350 400 03.08 спад 444 Томь Светиловка 8:00 741 +15 Селемджа Экимчан 8:00 45 +5 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 126 +1 300 400 450 152 * НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление **ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#наводнение #происшествия

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Нина Гвоздкова