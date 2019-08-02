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2 августа 8 часов: уровни воды в реках Амурской области

2 августа 8 часов: уровни воды в реках Амурской области
Фото: Амур.инфо

В регионе остаются подтопленными 462 жилых дома, 962 приусадебных участка. Всего эвакуировано 2 572 человека, из них 902 ребенка. 1 августа в Норске и Февральске начались работы по откачке воды и просушке жилых домов, уборка придворовых территорий от мусора.

2 августа уровень воды в Зее на участке Белогорье – Благовещенск поднимется на 0,1–0,3 метра, 3 августа прогнозируется спад уровня. По информации Амурского гидрометцентра, у села Белогорье проходит гребень паводка.

Уровни воды на 8:00 2 августа

Река

Пост

Факт.

уровень

Динамика

за сутки

Пойма

НГЯ*

ОГЯ**

Дата

Ожидаемые

уровни

Уровень

2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 136

+2

Амур

Джалинда

8:00 204

-6

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 209

-8

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 268

+3

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 279

-16

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 507

+9

510

700

800

02.08

03.08

510

490-500

822

Амур

Гродеково

8:00 830

+11

730

1050

1100

02.08

03.08

835

800-810

1144

Амур

Константиновка

8:00 637

+8

500

700

950

02.08

03.08

640

620-630

924

Амур

Поярково

8:00 575

+15

580

650

750

02.08

03.08

580

550-570

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 818

+9

640

850

930

02.08

03.08

820

830

1083

Зея

Мазаново

8:00 473

-94

450

550

620

03.08

470-450

707

731

Зея

Суражевка

8:00 694

-56

500

650

700

03.08

650-660

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 979

-31

780

900

970

03.08

950-600

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 764

+17

560

660

730

02.08

03.08

760-780

730-750

819

Зея

Благовещенск

8:00 550

+12

450

600

720

02.08

03.08

550-570

530-550

819

Томь

Воскресеновка

8:00 606

-8

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 429

-12

300

350

400

03.08

спад

444

Томь

Светиловка

8:00 741

+15

Селемджа

Экимчан

8:00 45

+5

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 126

+1

300

400

450

152

* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление

**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#наводнение #происшествия

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