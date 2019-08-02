2 августа 8 часов: уровни воды в реках Амурской области
В регионе остаются подтопленными 462 жилых дома, 962 приусадебных участка. Всего эвакуировано 2 572 человека, из них 902 ребенка. 1 августа в Норске и Февральске начались работы по откачке воды и просушке жилых домов, уборка придворовых территорий от мусора.
2 августа уровень воды в Зее на участке Белогорье – Благовещенск поднимется на 0,1–0,3 метра, 3 августа прогнозируется спад уровня. По информации Амурского гидрометцентра, у села Белогорье проходит гребень паводка.
Уровни воды на 8:00 2 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт.
уровень
|
Динамика
за сутки
|
Пойма
|
НГЯ*
|
ОГЯ**
|
Дата
|
Ожидаемые
уровни
|
Уровень
2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 136
|
+2
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 204
|
-6
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 209
|
-8
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 268
|
+3
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 279
|
-16
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 507
|
+9
|
510
|
700
|
800
|
02.08
03.08
|
510
490-500
|
822
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 830
|
+11
|
730
|
1050
|
1100
|
02.08
03.08
|
835
800-810
|
1144
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 637
|
+8
|
500
|
700
|
950
|
02.08
03.08
|
640
620-630
|
924
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 575
|
+15
|
580
|
650
|
750
|
02.08
03.08
|
580
550-570
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 818
|
+9
|
640
|
850
|
930
|
02.08
03.08
|
820
830
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 473
|
-94
|
450
|
550
|
620
|
03.08
|
470-450
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 694
|
-56
|
500
|
650
|
700
|
03.08
|
650-660
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 979
|
-31
|
780
|
900
|
970
|
03.08
|
950-600
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 764
|
+17
|
560
|
660
|
730
|
02.08
03.08
|
760-780
730-750
|
819
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 550
|
+12
|
450
|
600
|
720
|
02.08
03.08
|
550-570
530-550
|
819
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 606
|
-8
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 429
|
-12
|
300
|
350
|
400
|
03.08
|
спад
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 741
|
+15
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 45
|
+5
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 126
|
+1
|
300
|
400
|
450
|
152
* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление
**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление
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