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сегодня, 10:00 0

Амурчанин украл телефон и с его помощью опустошил банковский счет потерпевшего

Амурчанин украл телефон и с его помощью опустошил банковский счет потерпевшего
Фото: pixabay.com

Житель Октябрьского района осужден по статье «Тайное хищение чужого имущества с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину». Амурчанина осудили на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

По информации следствия, в апреле 2019 года 31-летний житель села Варваровка находился на железнодорожном вокзале станции «Свободный» Забайкальской железной дороги. Он похитил мобильный телефон и через приложение «мобильный банк» Сбербанка перевел с банковского счета потерпевшего 9,5 тысячи рублей рублей на счет своей жены, а также пополнил баланс своего мобильного телефона.

Уголовное дело рассмотрел Свободненский городской суд, государственное обвинение поддержала Свободненская транспортная прокуратура. Мужчину приговорили 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#закон #криминал #транспорт

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