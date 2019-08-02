Из унитаза в квартире многодетной семьи вытащили питона: обзор прессы

Половина россиян положительно оценивает советский период; Дмитрий Медведев посетил Сибирь и Прибайкалье; женщина, выиграв в лотерею 12 миллионов, сразу родила. Обзор прессы подготовил ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» сегодня рассказывает о том, что более половины жителей страны положительно оценивают советский период нашей истории. Объясняется это тем, что люди оценивают деятелей и события прошлого через призму сегодняшних надежд, разочарований и страхов. Если проще, то чем хуже ощущает себя сегодняшний россиянин, тем лучше ему кажется прошлая жизнь. А если вернуться к цифрам (к плюс-минус 50 %), то получается, что одной половине нравится прошлое, а другой – настоящее. По сути, ничего нового.

Напишут же такое

Несмотря на то, что ничего нового в колонке политобозревателя Выжутовича не увидел (она называется «Ностальгия по СССР»), все-таки остановлюсь на некоторых подробностях. Автор пишет, что основной характерной чертой советской эпохи называют заботу государства о простых людях, успешное экономическое развитие, отсутствие межнациональных конфликтов, передовые позиции науки и техники, а главное, отсутствие столь массового воровства. Так считает чуть больше половины опрошенных. Получается, что вторая половина столь массовое воровство, межнациональные конфликты и прочее – приветствует?!

Также в номере

В конце этой статьи – краткие выводы, в которых говорится, что всеми любимой колбасы по 2 рубля 20 копеек все равно было мало, очереди были длинными, а девушки не были целомудреннее. Так что те, кто думает, что при советском строе жили лучше, ошибаются.

И прочитав вышеназванную колонку (и зачем время тратил? Впрочем, зато вы теперь знаете, о чем она), переключился на публикации о посещении Дмитрием Медведевым Сибири и Прибайкалья. Пишут, что премьер-министр дал поручения ускорить выдачу дальневосточного гектара и побыстрее потушить пожары.

Очень интересно

Думаю, читателям газеты будет интересна статья о съемках фильма о молодежи. Точка отсчета здесь – фильмы Хуциева «Мне двадцать лет» и Подниекса «Легко ли быть молодым». Интересна и статья о прозе ныне почти забытого Федора Абрамова (он и в советские времена не был модным – он просто был большим писателем).

Для разгрузки прочел о курьезных правилах, существующих в разных странах мира. Что узнал? Оказывается, в Британии вас запросто оштрафуют за… Ну, я так понял, абсолютно за всё: установил в своем дворе кормушку для птичек – штраф, вышел покурить на крыльцо – штраф. А недавно штраф выписали 81-летней даме, за то, что разгуливала по своему двору в бикини, мол, ее вид развращал молодежь. В газете целая страница подобных примеров.

На посошок

Еще я успел полистать «Мир новостей», где пишут о том, как в квартиру многодетной семьи в Перми через унитаз пролез питон. Возможно, он жил у кого-то из соседей и сбежал. В чужую квартиру питон мог заползти через вентиляцию или канализацию. Его отвезли в серпентарий.

Фото: www.popmech.ru / Сергей Сысоев

Еще пишут о том, что жительница Новосибирска, выиграв в лотерею 12 миллионов рублей, тут же и родила.

Но я заострю ваше внимание на заметке о том, что астрономы обнаружили несколько экзопланет, которые ранее не были известны, в чем ничего удивительного: таких открытий на день – как семечек в кармане гопника. Самое-то интересное в том, что одна из планет с высокой вероятностью обитаема! Она на 22 процента больше и примерно на 80 процентов массивней Земли. Установлено, что год на ней длится всего 55,7 земных суток (представляете, ее обитатели встречают Новый год в 6 раз чаще, чем мы!) и у нее плотная атмосфера, схожая по всем параметрам с земной. И расположена эта планета недалеко, до нее можно добраться всего за 31 год. Правда, световой.