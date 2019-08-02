Сотрудники компаний Амурского ГПЗ сооружают дамбы и помогают подтопленцам

Гребень паводка, затопившего север Приамурья, в последние дни июля достиг Свободного. Благодаря общим усилиям МЧС, Восточного военного округа, компаний, задействованных в строительстве Амурского ГПЗ, ЧС город переживает с минимальными потерями.

«За помощью в противостоянии паводку обратилась администрация города Свободного, так как ситуация критическая. Конечно, помогаем, чем можем. Это гуманитарная помощь предметами первой необходимости, финансовая поддержка. Это и технические, человеческие ресурсы, – рассказывает Андрей Белоусов, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО “Газпром переработка Благовещенск”. – Мы обратились за поддержкой к подрядным организациям, отнеслись с пониманием».

Первая техника зашла на участок, где сооружают преграду воде, как только возникла угроза паводка. 30 июля техника и работники подрядных компаний АГПЗ, Велесстрой и Ямата участвовали в возведении противопаводковой дамбы в Суражевке. 31-го подключилась компания «Ренейссанс». Практически неделю на укрепсооружениях находятся порядка 15 единиц тяжелой техники – самосвалы, погрузчики. Компании, задействованные в строительстве Амурского ГПЗ, с первых дней ЧС оказывают помощь в мероприятиях по сдерживанию последствий стихии. Автобусы доставляют в Свободный, на пункты временного размещения, людей, которых вертолетами вывезли из подтопленных территорий. Также помогли эвакуировать около 300 детей из лагеря отдыха в Бардагоне – он тоже оказался в зоне затопления.





В Свободном возведена защитная дамба в районе улицы Чапаевской (район Суражевка), для этого насыпано 6 500 кубических метров грунта и уложено более 4 500 мешков с песком.



«Мы готовы помогать и дальше, ведь люди будут возвращаться домой. Мы живем в этом городе, в Амурской области и не можем оставаться в стороне, если пришла беда», – подчеркнул Андрей Белоусов.

“ 31 июля вертолетом Ми-8 МЧС России в село Норск доставили 15 тепловых пушек для просушки домов, в села Новокиевкий Увал и Февральское – продукты питания. Вертолет Ми-26 МЧС России доставит в Новокиевский Увал более 13 тонн груза: это продукты, вода, комплекты постельного белья, школьные принадлежности, сообщает главное управление МЧС по Амурской области. Часть груза – вклад компаний, задействованных в строительстве Амурского ГПЗ.

Продукты, книги, холодильники. Строители Амурского ГПЗ помогают наладить жизнь подтопленцев



Из 30-ти подтопленных территорий эвакуировали уже порядка 1300 амурчан, в том числе детей. Их расселяют в пункты временного размещения, часть которых развернуты в городе Свободном. Сюда доставляют людей из наиболее пострадавшего от большой воды района Приамурья – Мазановского. Вырванные из привычного быта люди вынуждены обживаться практически с нуля – хорошо, если успели взять хотя бы паспорт.

«Большую помощь оказывают неравнодушные. Как компании, организации, так и простые граждане, даже бабушки. Несут смеси, памперсы, одежду, вещи первой необходимости, личной гигиены, спортинвентарь, книги. Все, чтобы пострадавшие от паводка и находящиеся сейчас в пунктах временного размещения Свободного амурчане чувствовали себя комфортно. В сравнении с подтоплением 2013 года, и помощи больше, и действия более организованы», – отмечает Наталья Александровна Черевко, социальный педагог свободненского центра соцобслуживания «Лада», который выступил координатором сбора гуманитарной помощи.



Сотрудники Амурского ГПЗ проявили инициативу в первые же дни ЧС. Пострадавшим от паводка компании доставляют все необходимое: от хлеба и одежды до помп, стиральных машин, телевизоров и дезинфекторов. 31 июля сотрудники привезли зубную пасту, тапочки, белье. Отдельная посылка детям – памперсы, книги, мячи. Пакетов много, все тяжелые.

«Уточнили у руководителя, можно ли уделить рабочее время организации помощи людям, оказавшимся жертвами стихии, получили добро и скооперировались с сотрудниками разных служб. Помочь – наше желание, никто не заставлял это делать. Мы считаем, что беда касается каждого», – говорит Ксения Попова, сотрудник благовещенского офиса компании «Газпром переработка Благовещенск».



«Мы координировали работу с администрацией города и центром «Лада». Нужно было учитывать и тот фактор, что у людей, эвакуированных в пункты размещения, разные размеры одежды и обуви, разные потребности. Например, есть ребёнок с инвалидностью, которому нужно специальное питание. Нужны были игрушки, альбомы, карандаши, чтобы занять детей в пунктах временного размещения и многие другие нюансы», – рассказывают сотрудники компании «НИПИГАЗ» Марина Ахметшарипова, и Дмитрий Кучер.

«В Свободном мы работаем и живем, у беды нет географических или еще каких-либо границ. Если люди друг другу помогать не будут, то кто тогда это сделает?», – рассуждает другой представитель газоперерабатывающей компании Антон Букаев.



Ксения Чудакова трудоустроилась в свободненский офис компании «Газпром переработка Благовещенск» три дня назад. Однако уже выступила координатором сбора помощи подтопленцам. Девушка активно интересуется у сотрудников «Лады», чем можно помочь еще. Спешат помочь не только сотрудники компании «Газпром переработка Благовещенск», но и других организаций, задействованных в строительстве Амурского ГПЗ: «НИПИГАЗ», «Велесстрой», СРЕСС, «Текнимонт Руссия», «Ренейссанс Хэви Индастрис», «Ямата», «ОЗ-инжиниринг», «Арктик Катеринг Сервис».

«Руководство компании и наши сотрудники быстро откликнулись на призыв о помощи пострадавшим, поэтому у нас получилось оперативно собрать средства и закупить все необходимое. Было организовано эффективное и слаженное взаимодействие между подрядными организациями АГПЗ: это позволило организовать доставку гуманитарной помощи своевременно и в необходимых количествах», – комментирует координатор по социокультурной интеграции ООО «Текнимонт Руссия» Евгения Завадская.

Компании, задействованные в строительстве Амурского ГПЗ, на помощь амурчанам приходят не впервые. В прошлом году они участвовали в ликвидации завалов рухнувшего в Свободном автомоста. Останки изношенного сооружения не только перекрыли внутригородские пути сообщения, но и железнодорожные – Транссиб. Чтобы устранить транспортный коллапс, оперативно была доставлена техника на место аварии, а автобусы компаний перевозили пассажиров поездов между станциями. Все эти действия позволили урегулировать ситуацию и восстановить движение.