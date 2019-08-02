В центре Благовещенска и на его окраинах появятся благоустроенные зоны

Фото: пресс-служба администрации города

Работы в рамках ремонтно-строительной кампании в Благовещенске идут в графике, несмотря на дожди. Скоро и в центре города, и в отдаленных районах горожане смогут отдыхать на благоустроенных территориях. Ход работ проверил первый заместитель мэра Олег Имамеев.

Первый объект, на котором побывал заммэра расположен в самом центре города – это территория у кинотеатра «Благовещенск». Недавно здесь был неухоженный сквер, а сейчас ведутся по благоустройству: демонтированы старые проезды и тротуары, установлены тротуарные и дорожные бортовые камни, подготовлено основание под автомобильную стоянку. Ведутся работы по устройству лестничного спуска, готовится основание под тротуарную плитку. Ведется ремонт стелы, установленной в честь Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Затем в сквере установят скамейки, качели, разобьют цветники, высадят деревья. Появится и новое освещение. Все работы должны быть завершены в сентябре.

Ещё одна благоустроенная общественная территория скоро появится в одном из отдалённых районов областного центра благодаря программе «Формирование современной городской среды». Это район улиц 50-летия Октября – Зелёная.

Основная проблема при проведении работ – непрекращающиеся дожди и, как следствие, переувлажненный грунт. На сегодняшний день график работы скорректировали так, чтобы сначала сделать те работы, которым сложившиеся погодные условия не помешают. Уже проведено берегоукрепление реки Бурхановки, уложен нижний слой основания под тротуар, установлен бордюрный камень. На участке обозначены проезды, парковки, прогулочные зеленые зоны. Отдыхать здесь можно будет до позднего вечера: для освещения площадки установили шесть 12-метровых опор, каждая на 4 люстры, на очереди – установка ещё 43 трехметровых «торшеров».

После завершения работ по благоустройству на территории появятся детские и спортивные площадки для стритбаскета, воркаут, скамейки, урны.

Также в рамках программы «Формирование современной городской среды» в областном центре проводится благоустройство дворовых территорий. Например, масштабные работы проводятся во дворе, объединяющем сразу несколько пятиэтажек в районе КПП.

Земляные работы здесь завершены, уже заасфальтирована часть проездов, готовится основание под тротуары и парковки на 40 машиномест. Сейчас рабочие устанавливают водоотводные лотки, чтобы дождевая вода не скапливалась во дворе, а уходила в существующий ливневый коллектор. Работы планируют завершить к середине сентября.

Подходят к концу и работы на участке улицы Кузнечной между Ленина и Краснофлотской – уже в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение 10 дней, как заверил подрядчик, все будет готово. Осталось уложить тротуарную плитку у парковочных карманов и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Все работы, связанные с укладкой коллектора, земляными работами выполнены на 100 %.

Также реализуется и программа ремонта улично-дорожной сети. Так, согласно программе в текущем году должны быть благоустроены 25 участков тротуаров, но пока работу осуществляют на 11 участках, сообщает пресс-служба администрации города.

«Мы работаем в тесном контакте со всеми подрядчиками, и даже если возникают какие-то проблемы, устраняем их в кратчайшие сроки. Да, по тем или иным причинам сдвигаются сроки работ на некоторых участках, но нет серьезных опасений, что мы не успеем до конца сезона закрыть все обязательства по ремонту и строительству. Если исполнитель работ будет заходить в так называемую красную зону, где есть риски не освоить деньги в установленные сроки, мы будем принимать меры, вплоть до привлечения помощи со стороны», – отметил Олег Имамеев.