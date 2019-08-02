Полиция разыскивает жителя Свободненского района

Фото: УМВД России по Амурской области

Полицейские Амурской области разыскивают жителя Свободненского района Ивана Сластина, 1985 года рождения. Мужчина утром ушел из дома в селе Заган и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид амурчанину 35 лет, рост 170 сантиметров, плотного телосложения, лысый. Особые приметы: отсутствуют пальцы на обеих ступнях ног, татуировка «краб» на голени правой ноги. В день исчезновения мужчина был одет в черные брюки, темные кроссовки с оранжевой окантовкой, кофту черную с капюшоном.

Всех, кому известно о местонахождении Ивана Сластина, просят звонить по телефонам: 8(4162)59-41-14, 59-41-17, 59-41-05, 8-914-382-29-61.