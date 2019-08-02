Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:03 0

Полиция разыскивает жителя Свободненского района

Полиция разыскивает жителя Свободненского района
Фото: УМВД России по Амурской области

Полицейские Амурской области разыскивают жителя Свободненского района Ивана Сластина, 1985 года рождения. Мужчина утром ушел из дома в селе Заган и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид амурчанину 35 лет, рост 170 сантиметров, плотного телосложения, лысый. Особые приметы: отсутствуют пальцы на обеих ступнях ног, татуировка «краб» на голени правой ноги. В день исчезновения мужчина был одет в черные брюки, темные кроссовки с оранжевой окантовкой, кофту черную с капюшоном.

Всех, кому известно о местонахождении Ивана Сластина, просят звонить по телефонам: 8(4162)59-41-14, 59-41-17, 59-41-05, 8-914-382-29-61.

Просмотров всего: 528

#происшествия

распечатать


Наводнение 2019 1

Гребень паводка из Приамурья движется к Еврейской автономной области
Наводнение 2019 2

1 августа 16 часов: уровни воды в реках Амурской области
Происшествия 4

Благовещенская полиция предупреждает о мошенниках, действующих от имени банка
Происшествия 7

Благовещенец купил телефоны, а получил газеты и провода
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь