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В Амурской области дождей меньше: прогноз погоды на 2 августа

В Амурской области дождей меньше: прогноз погоды на 2 августа
Фото: Амур.инфо

2 августа в Амурской области переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. В северо-западных районах местами сильные дожди, ливни. Ветер западный 2-7, местами при грозах до 13-18 метров в секунду.

Уличные термометры покажут плюс 25...30 градусов.

В Благовещенске небольшая облачность, осадки маловероятны. Ветер с запада разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – 28...30 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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