В Амурской области дождей меньше: прогноз погоды на 2 августа

Фото: Амур.инфо

2 августа в Амурской области переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. В северо-западных районах местами сильные дожди, ливни. Ветер западный 2-7, местами при грозах до 13-18 метров в секунду.

Уличные термометры покажут плюс 25...30 градусов. В Благовещенске небольшая облачность, осадки маловероятны. Ветер с запада разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – 28...30 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 290

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова