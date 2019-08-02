В Приамурье прибыл всероссийский мотопробег «ВВместе» (фото)

В Амурской области побывали участники всероссийского патриотического мотопробега «ВВместе», который проходит в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Маршрут участников начался с «нулевого километра» Волгограда.

Представители волгоградского отделения Российского военно-исторического общества проделали долгий путь через всю страну. Маршрут мотопробега проходит через 16 городов России, конечной точкой станет Владивосток.

«Именно вместе, силами ратных и трудовых подвигов, была выиграна самая кровопролитная война в истории человечества, – отмечают участники мотопробега. – Сегодня мы помним и чтим защитников страны, которые с оружием в руках добывали победу, но порой забываем о тружениках тыла, которые, не спав ночами, делали для фронта всё возможно и невозможное. Подвиг тружеников тыла не менее значим в истории Победы».

Председатель Амурского отделения Российского военно-исторического общества Андрей Орлов встретился с участниками всероссийского мотопробега, они совершили совместную прогулку по набережной города, посетили площадь победы, обменялись памятными сувенирами и обсудили вопрос участия воинов-амурцев в битве за Сталинград.

На встречу с коллегами из Волгограда также были приглашены партнёры Амурского отделения РВИО – представители клуба «МотоПатриот», активно участвующие в реализации совместных мероприятий патриотической направленности на территории Амурской области.

В конце июля – начале августа 1942 года в район Сталинграда с Дальнего Востока прибыли восемь стрелковых дивизий, среди которых была и 96-я стрелковая, сформированная в Амурской области на станции Завитой. Занявшая рубежи на левом берегу Дона в районе города Серафимович, освободившая с большими потерями плацдарм, дивизия удерживала фронт до начала контрнаступления 19-го ноября 1942 года. После принимала участие в освобождении Сталинграда, за что была удостоена звания Гвардейской и переформирована в 68-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

Сводный поисковый отряд Амурской области ежегодно с 2016 года проводит поисковую экспедицию «Вахта Памяти, Серафимовичский плацдарм», по поиску и перезахоронению останков военнослужащих 96-й Амурской дивизии, погибших под Серафимовичем в 1942 году.