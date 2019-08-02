Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:38 4

По планам Роскосмоса, с Восточного проведут не менее 4 пусков в 2020 году

По планам Роскосмоса, с Восточного проведут не менее 4 пусков в 2020 году
Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» планирует провести не менее четырех пусков ракет «Союз» с космодрома Восточный в следующем году. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин Владимиру Путину.

1 августа президент России Владимир Путин провел встречу с Рогозиным, сообщается на сайте Кремля.

«У нас в следующем году на Восточном будет минимум четыре пуска, а дальше по нарастающей. Там вся инфраструктура готова, и хочу сказать, что в этом году мы провели очень значимый пуск, фактически мы запустили космический аппарат "Метеор", это тот самый, который потеряли в конце 2017 года. То есть восполнили группировку», – сказал Рогозин.

На данный момент с космодрома Восточный проведен только один пуск: 5 июля прошел запуск спутника «Метеор», отложенный с декабря 2018 года.

Просмотров всего: 117

#космодром #космос #российская власть

распечатать


Наводнение 2019 1

Амурский губернатор обсудил с замминистра труда РФ, где селить подтопленцев после 1 сентября
Экономика 19

Министр энергетики оценил обоснованность возведения противопаводковых ГЭС на Амуре
Общество 12

Правительство утвердило перечень потенциально опасных собак
Власть 8

Амурские семьи временно остались без детских выплат
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Неотон

    Неотон
    1 час назад

    какая польза области от этих запусков-область утонула и как Москва ей помогла?

  • Oldlord

    Oldlord
    55 минут назад

    Неотон

    какая польза области от этих запусков-область утонула и как Москва ей помогла?



    Зато Казахстану немалые копеечки за использование Байконура башляет!



  • ay

    ay
    47 минут назад

    Oldlord

    Неотон

    какая польза области от этих запусков-область утонула и как Москва ей помогла?



    Зато Казахстану немалые копеечки за использование Байконура башляет!



    115 лямов зелени в год - сущие копейки. В 2016 году стоимость отстроенного на Восточном составила 84 лярдов рублей.

  • ay

    ay
    45 минут назад



    не менее 4 пусков в 2020 году



    В прошлом году тоже обещали 5 запусков на этот, 2019-ый, год. А вышел один. Пук. Ой! Пуск, конечно. А впрочем...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь