По планам Роскосмоса, с Восточного проведут не менее 4 пусков в 2020 году

Госкорпорация «Роскосмос» планирует провести не менее четырех пусков ракет «Союз» с космодрома Восточный в следующем году. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин Владимиру Путину.

1 августа президент России Владимир Путин провел встречу с Рогозиным, сообщается на сайте Кремля.

«У нас в следующем году на Восточном будет минимум четыре пуска, а дальше по нарастающей. Там вся инфраструктура готова, и хочу сказать, что в этом году мы провели очень значимый пуск, фактически мы запустили космический аппарат "Метеор", это тот самый, который потеряли в конце 2017 года. То есть восполнили группировку», – сказал Рогозин.

На данный момент с космодрома Восточный проведен только один пуск: 5 июля прошел запуск спутника «Метеор», отложенный с декабря 2018 года.