Бить или не бить?

«А ты подумал, что с тобой будет в старости?» – это один из популярных вопросов, который задают людям с татуировками те, кто не приемлет никаких «картинок» на теле. Видеоответ на него сняли и ребята из студии художественной татуировки Belka tattoo. Они же рассказали об особенностях своей студии и чем она разительно выделяется на фоне городских тату-салонов.

– Как вообще возникла идея?

– Ее продумывали совместно с ребятами, которые создавали ролик. Изначально у нас была одна идея, у них – другая. Мы просто все совместили, а какие-то элементы добавляли по ходу, например, анимированную белку. Работа над ней проведена невероятная, несмотря на то, что она появляется в кадре на несколько секунд. Трудились над ней аниматоры из Москвы. Сами съемки проходили в лесу при форс-мажорных обстоятельствах: нас настиг пожар. Когда съемки начались, то все было замечательно, а потом пошел пал. Мы увидели дым и подумали: «О, крутой спецэффект!». А потом он стал больше, и увидели огонь. Поэтому когда снимали финальные кадры в лесу, то действительно убегали от огня.

Если говорить о концепции, то мы хотели донести до людей, что для татуировки возраст не имеет значения. Конечно, в пределах разумного, так как о детях и подростках речь не идет. А вопрос – что будет с тобой и твоими татуировками в старости – избитый стереотип. Ничего не будет! Все будет замечательно и круто.

– Года два назад был дикий ажиотаж на татуировку. Мне кажется, что сейчас на них упал спрос.

– Тебе кажется. Наоборот, интерес к татуировкам возрастает с каждым днем. Причем среди старшего поколения. Все потому, что раньше сделать тату в 40 лет казалось чем-то из ряда вон выходящим, а сегодня все иначе. Еще профессионализм тату-мастеров вырос – это тоже повлияло на растущий спрос на татуировку.

О СТУДИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТАТУИРОВКИ BELKA TATTOO

– Мне часто задают вопрос – почему «Белка?» Белка – это я. Тут немного ванильная история, связанная с моим мужем и нашими взаимоотношениями. Спустя несколько дней после знакомства, он назвал меня белочкой. И это ласкательное прозвище ко мне прикрепилось. Когда начала заниматься татуировкой, то решила придумать себе прикольный никнейм, а муж сказал: «Что думать? Ты же белка!». На тот момент меня белкой называли даже мама с папой. А когда вопрос встал о названии студии и я снова задумалась, то муж опять напомнил, что я – белка. Так и появилось название. Обычно салоны называют серьезно и местами грубо, а у нас доброе название, потому что я сама по себе открытый и добрый человек, – рассказала руководитель студии Анна Лихогра.

Коллектив студии состоит из 10 человек: администратор, бровист, мастер по удалению татуировок, 6 тату-мастеров (из них только 2 парня). У каждого из татуировщиков свое направление: два мастера работают в цвете, один – только с миниатюрами, Анна – только с девушками, еще два мастера работают в черно-белом цвете. К какому из них вы попадете, зависит от того, в какой стилистике татуировку вы хотите.

КОРОННАЯ ФИШКА СТУДИИ – СЕРВИС И ДЕНЬ ОГРОМНЫХ СКИДОК

– Профессионалов в тату-индустрии много, а студий, где предоставляют еще и качественный сервис – единицы. Когда я планировала открывать студию, то примеряла все на себя: в какой атмосфере чувствовала бы себя комфортно. Так у нас появился администратор, который встречает людей и постоянно в рабочее время находится в студии. Мы единственная в городе тату-студия, в которой он есть. Также у каждого мастера своя рабочая зона, которая огорожена шторками, что позволяет создать уединение от других клиентов и мастеров. А еще у нас не тесно. Мы по размерам самая крупная студия в городе – у нас 140 квадратов, на которых расположены зона ожидания, зона пирсинга, зоны тату-мастеров, зона для удаления татуировок, кухня для клиентов, если они вдруг проголодаются.

Примерно раз в полгода в студии проводят Walk-in Day. Девиз этого дня – пришел, увидел, набил. Причем набил татуировку с ОГРОМНОЙ скидкой.

– Мы проводим такие дни с самого основания нашей студии. Суть – мы работаем в режиме нон-стоп, без записи. Просто в формате живой очереди человек приходит, и ему сразу набивают татуировку.

Скидки в такие дни до 50 %. Минимальная цена на татуировку – 500 рублей. Также скидки распространяются на ВСЕ услуги: удаление татуировок, на временные наклейки и украшения.

– А еще мы организуем небольшой фуршет. Люди приходят, знакомятся, общаются. В Walking Day проходимость студии более 100 человек.

О ЦЕНАХ

– «Хорошая татуировка не может стоить дешево» – считаю, что это утверждение верное. Стоит учитывать, что понятие дороговизны у всех разное. Кому-то и 1 000 рублей дорого, а кому-то и 10 000 – маленькая плата. Но однозначно – хорошая татуировка среднего размера не может стоить 500 рублей. Минимальная стоимость татуировки – примерно от 2 000 до 3 000 рублей. Если мастер уверен в своих руках, у него профессиональное качественное оборудование, то на тату не будет 500 рублей. Исключение – совсем-совсем маленькая.

А вообще, в тату-индустрии нет общего прайса. Каждый мастер себя и свои работы оценивает сам, а потенциальный клиент уже выбирает, куда и к кому идти. Если надумали сделать первую татуировку или добавить на тело новую – направление вы знаете. Здесь и проконсультируют, и зарядят вас положительными эмоциями, и качественную тату на тело набьют!

Адрес: ул. Красноармейская, 125

Тел.: 7 (924) 840–11–12

Инстаграм студии: @belka_tattoostudio

Инстаграм Анны Лихогра: @belka_tattoo