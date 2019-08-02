Гороскоп 2 августа: Девам не стоит отступать, а Водолеи восстановят старые связи

Восход Солнца: 04:59

Заход Солнца: 20:13

Солнце в Льве.

Овен. Пятница может быть обманчивой. Существует опасность заблуждений и иллюзий. Внешне все будет казаться неизменным и даже успешным, но вы будете ощущать внутреннее напряжение и тяжелые предчувствия, которые, однако, могут быть обманчивыми. Возможно, что негативные события недавнего прошлого отражаются на вашей психике. Полезно заняться индивидуальным трудом, любимым делом.

Телец. Ваша жизнерадостность и остроумие могут сделать вас душой компании. Благодаря покровительству Меркурия вы получите новый заказ или предложение заняться новым родом деятельности. Не спешите давать свое согласие. Звезды рекомендуют закончить начатое.

Близнецы. День накопления информации и планирования новых дел. Не исключены интересные предложения со стороны руководства, получение вознаграждения, претворение в жизнь самых необычных и сокровенных желаний. Творческим людям будет сопутствовать вдохновение и успех.

Рак. Смена настроения или легкомыслие может помешать справляться с самыми обыденными задачами. Из-за вашего самообмана и резких необдуманных поступков этот день неблагоприятен для установления контактов и активного общения.

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Лев. Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности – ваше стремление к успеху любой ценой в сочетании с негативным отношением к любым формам панибратства могут создать проблемы в отношениях с руководством.

Дева. Деловые и личные свидания, оформление важных бумаг или нужные знакомства отнимут значительную часть времени и сил. Однако неблагоприятное расположение звезд снизит результаты вашей деловой активности. Ни в коем случае не бросайте начатое дело и не отступайте назад. Упорное, целенаправленное движение вперед принесет успех.

Весы. Противоречивый день для Весов. Некоторая эмоциональная нестабильность или потакание собственным слабостям в отношениях с близкими людьми могут привести к крупной ссоре. Повышенные требования к партнеру нарушат гармонию семейных отношений. Звезды советуют критичнее относиться к своим возможностям.

Скорпион. Начните день напористо и решительно и не отказывайте себе в желании действовать. Уверенное продвижение к намеченным целям в эту пятницу следует дополнить проявлением интереса к новым и перспективным делам. В решении важных проблем положитесь на свою интуицию.

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Стрелец. Критический день. Разочарования будут переноситься с трудом и с возрастающим озлоблением. Вы постепенно потеряете чувство уверенности в себе, придет ощущение своей ненужности. Не рекомендуется заниматься самоедством и винить себя во всем. Вам необходим отдых.

Козерог. Суета и домашние хлопоты могут принести взаимное раздражение в отношениях с окружающими, ненужные споры и конфликты. Мелкие заботы будут постоянно напоминать о себе и забирать много сил. Однако сияние праздника изменит настроение к лучшему, и вы по-прежнему будете радовать друзей и близких своим обаянием, остроумием и общительностью.

Водолей. Сегодня вас подстерегают неудачи в личной жизни. Не нужно чрезмерно концентрироваться на интимных проблемах. День желательно посвятить странствиям, поездкам, загородным прогулкам. Не забывайте о тех, кто в вас нуждается. Благоприятно искать потерянные вещи, восстанавливать забытые связи. Отношения в семье у многих Водолеев приобретут новую форму. Активный отдых и водные процедуры вечером помогут снять напряжение после трудовой недели.

Рыбы. Благоприятный день, отмечен притоком новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Но помните о чувстве меры, во всех начинаниях придерживайтесь золотой середины. Может так случиться, что именно сегодня вы сможете решиться на окончательный выбор партнеров. В результате вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

Астролог: Вальдемар Небоходцев